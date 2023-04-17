مجموعة متكاملة توفر بطارية لكل احتياج

تقدم فيليبس مجموعة متكاملة تتكون من البطاريات الأكثر استخدامًا (AA، AAA، C، D، 9V) بخيارات تغليف مختلفة لتلبية احتياجاتك.