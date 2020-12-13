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Power Alkalineالبطارية

LR03P4B/40

لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة

تتطلّب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية من الطاقة أكثر من أي وقت مضى. فلا تبخل عليها واستمر في تشغيلها لفترة أطول مع بطاريات Power Alkaline من Philips.

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لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة

  • AAA

  • بطارية قلويّة

إرشادات للمستخدم سهلة الفهم وغير لغوية

توضح الرموز العامة غير اللغوية على العبوة كيفية استخدام البطارية والمكان الذي يجب تخزينها فيه.

تُعتبر التقنية القلوية مثالية للأجهزة المتطلبة لكمية كبيرة من الطاقة

تضمن التقنية القلوية تشغيل الأجهزة المستهلكة لكمية كبيرة من الطاقة.

طاقة إضافية بنسبة 118% مقارنة بالمستوى القياسي في الصناعة

تتميّز البطاريات القلوية العالية الأداء AAA من Philips بطاقة إضافية بنسبة 118% مقارنة بالمستوى القياسي في الصناعة

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.