ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
LR14P2B/40
لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة
تتطلّب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية من الطاقة أكثر من أي وقت مضى. فلا تبخل عليها واستمر في تشغيلها لفترة أطول مع بطاريات Power Alkaline من Philips.
C
Power Alkaline
هذه البطاريات من فيليبس مضمونة الخلو من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.
توضح الرموز العالمية التي لا تعتمد على اللغة والموجودة على العبوة كيفية استخدام البطارية والأماكن التي يمكن أو ينبغي استخدامها فيها.
تقدم فيليبس مجموعة متكاملة تتكون من البطاريات الأكثر استخدامًا (AA، AAA، C، D، 9V) بخيارات تغليف مختلفة لتلبية احتياجاتك.
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