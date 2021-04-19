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Power Alkalineالبطارية

LR14P2B/40

لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة

تتطلّب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية من الطاقة أكثر من أي وقت مضى. فلا تبخل عليها واستمر في تشغيلها لفترة أطول مع بطاريات Power Alkaline من Philips.

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لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة

  • C

  • Power Alkaline

تحتوي بطاريات فيليبس القلوية على 0% من الكادميوم والزئبق والرصاص

هذه البطاريات من فيليبس مضمونة الخلو من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.

تعليمات استخدام سهلة الفهم ولا تعتمد على اللغة

توضح الرموز العالمية التي لا تعتمد على اللغة والموجودة على العبوة كيفية استخدام البطارية والأماكن التي يمكن أو ينبغي استخدامها فيها.

مجموعة متكاملة توفر بطارية لكل احتياج

تقدم فيليبس مجموعة متكاملة تتكون من البطاريات الأكثر استخدامًا (AA، AAA، C، D، 9V) بخيارات تغليف مختلفة لتلبية احتياجاتك.

المواصفات التقنية

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