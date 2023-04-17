ضمان لمدة عامين
LR6A20C/40
تُعتبر التقنية القلوية مثالية للأجهزة التي تتطلب طاقة كبيرة.
بطاريات تدوم طويلاً وقوة يمكن الاعتماد عليها للأجهزة المستخدمة يوميًا مثل الساعات وأجهزة الراديو. تقدم Philips البطارية القلوية العالية الجودة لتلبية الاحتياجات الأساسية.
AA
بطارية قلويّة
تضمن التقنية القلوية توفير الطاقة للأجهزة ذات الاستهلاك العالي.
هذه البطاريات من فيليبس مضمونة الخلو من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.
تقدم فيليبس مجموعة متكاملة تتكون من البطاريات الأكثر استخدامًا (AA، AAA، C، D، 9V) بخيارات تغليف مختلفة لتلبية احتياجاتك.
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