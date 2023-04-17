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البطارية

LR6A40C/40

تُعتبر التقنية القلوية مثالية للأجهزة التي تتطلب طاقة كبيرة.

بطاريات تدوم طويلاً وقوة يمكن الاعتماد عليها للأجهزة المستخدمة يوميًا مثل الساعات وأجهزة الراديو. تقدم Philips البطارية القلوية العالية الجودة لتلبية الاحتياجات الأساسية.

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تُعتبر التقنية القلوية مثالية للأجهزة التي تتطلب طاقة كبيرة.

  • AA

  • بطارية قلويّة

التقنية القلوية مثالية للأجهزة المتعطشة للطاقة

تضمن التقنية القلوية توفير الطاقة للأجهزة ذات الاستهلاك العالي.

تحتوي بطاريات فيليبس القلوية على 0% من الكادميوم والزئبق والرصاص

هذه البطاريات من فيليبس مضمونة الخلو من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.

مجموعة متكاملة توفر بطارية لكل احتياج

تقدم فيليبس مجموعة متكاملة تتكون من البطاريات الأكثر استخدامًا (AA، AAA، C، D، 9V) بخيارات تغليف مختلفة لتلبية احتياجاتك.

المواصفات التقنية

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