ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
LR6P10BP/59
لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة
تتطلّب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية من الطاقة أكثر من أي وقت مضى. فلا تبخل عليها واستمر في تشغيلها لفترة أطول مع بطاريات Power Alkaline من Philips.
AA
بطارية قلويّة
تضمن التقنية القلوية توفير الطاقة للأجهزة ذات الاستهلاك العالي.
هذه البطاريات من فيليبس مضمونة الخلو من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.
توضح الرموز العالمية التي لا تعتمد على اللغة والموجودة على العبوة كيفية استخدام البطارية والأماكن التي يمكن أو ينبغي استخدامها فيها.
المراجعات
للمساهمة البيئة وصحة الإنسان، استخدم شريك الخدمات اللوجستية العكسية Green Eletron للتخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة. راجع موقع الويب https://www.greeneletron.org.br/pilhas للحصول على معلومات حول نقاط التجميع.