ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
LR6P12B/40
لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة
تتطلب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية طاقة أكثر من أي وقت مضى. حافظ على تشغيلها لمدة أطول مع البطاريات القلوية PowerLife.
AA
بطارية قلويّة
تضمن التقنية القلوية توفير الطاقة للأجهزة ذات الاستهلاك العالي.
هذه البطاريات من فيليبس مضمونة الخلو من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.
تقدم فيليبس مجموعة متكاملة تتكون من البطاريات الأكثر استخدامًا (AA، AAA، C، D، 9V) بخيارات تغليف مختلفة لتلبية احتياجاتك.
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