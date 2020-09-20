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تم إيقافه

Multigroom series 30006 في 1، للوجه

MG3710/13

3.8

| (8) الآراء

1 جائزة

أداة تشذيب متكاملة

استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 6 أدوات متميزة بجودتها تمكّنك من الحصول تمامًا على المظهر الذي تريده لوجهك.

عرض جميع المزايا

أداة تشذيب 6 في 1

أداة تشذيب متكاملة

  • 6 أدوات

  • شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا

  • وقت تشغيل يصل إلى 60 دقيقة

  • ملحقات قابلة للتشطيف

شفرات فولاذية مقوّاة لن تنكسر أو تفسد أو تصدأ

شفرات فولاذية مقوّاة لن تنكسر أو تفسد أو تصدأ

تم تعزيز الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميزة الشحذ الذاتي في أداة تشذيب شعر الوجه والجسم هذه باستخدام الحديد وتمت تقويتها للحصول على القوة القصوى. يسمح لك ذلك بالحصول على شفرات تبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها، من دون صدأ ومن دون حاجة إلى زيت للشفرات.

تشذيب شعر الوجه وتسريحه بفضل 6 أدوات

تشذيب شعر الوجه وتسريحه بفضل 6 أدوات

تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه.

تعمد أداة التشذيب إلى تحديد حواف اللحية وشعر الرقبة لضمان مظهر متكامل

تعمد أداة التشذيب إلى تحديد حواف اللحية وشعر الرقبة لضمان مظهر متكامل

استخدم أداة التشذيب بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول حواف لحيتك ورقبتك. تتميّز شفرات أداة التشذيب بميزة الشحذ الذاتي وهي تحافظ على حدتها تمامًا مثل وقت الشراء، حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ AWARD-612372

المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
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3.8

من 5

8

الآراء

4
2

20/09/2020

مصر

مصر

جيده فى تقصير الذقن

منتج جيد جدا وانصح به كل أصدقائي ومعارفى فهو سهل الاستعمال

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 3000 MG3747/33 10-in-1, Face, Hair and Body

تاريخ الاستخدام 2019-09-20

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 3000 MG3747/33 10-in-1, Face, Hair and Body

تاريخ الاستخدام 2019-09-20

17/03/2023

Saudi Arabia

Saudi Arabia

مكينة حلاقة سريعه القص

اشتريت هذي المكينة من قبل ٣ شهور تقريبا و هي تستاهل كل ريال يدفع عليها

الحسنات

سريعه القص وخفيفة الوزن فيها اكثر من مشط

سلبيات

كثرة المشوط لو انها تكون مشط واحد وتقدر تتحكم افضل

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 3000 MG3710/33 6 في 1، للوجه

تاريخ الاستخدام 2022-02-17

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 3000 MG3710/33 6 في 1، للوجه

تاريخ الاستخدام 2022-02-17

10/03/2020

Saudi Arabia

Saudi Arabia

ماكينة ممتازه و سعرها مناسب جدا

ماكينة ممتازه و سعرها مناسب جدا اشتريتها من سوق وقت العرض. مريحه ولا تحتاج الى اى ماكينة تانيه معاها

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 3000 MG3710/13 6 في 1، للوجه

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 3000 MG3710/13 6 في 1، للوجه

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.