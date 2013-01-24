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تطبيق Ambilight+Hue

PTA008/00
التصنيف الإجمالي / 5
2 الجوائز
  • Ambilight من دون حدود. حرر إمكانيات الضوء Ambilight من دون حدود. حرر إمكانيات الضوء Ambilight من دون حدود. حرر إمكانيات الضوء
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    تطبيق Ambilight+Hue

    PTA008/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    2 الجوائز

    Ambilight من دون حدود. حرر إمكانيات الضوء

    اختبر Ambilight في كل الأرجاء من حولك بفضل تطبيق Ambilight+Hue من Philips. دَع تلفزيون Ambilight يتواصل مع مصابيح Hue لديك عبر التطبيق، للاستمتاع بالأجواء والطاقة والألوان التي يقدّمها Ambilight عبر أرجاء منزلك. يمكنك تعديلها لتتناسب مع أسلوبك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    تطبيق Ambilight+Hue

    Ambilight من دون حدود. حرر إمكانيات الضوء

    اختبر Ambilight في كل الأرجاء من حولك بفضل تطبيق Ambilight+Hue من Philips. دَع تلفزيون Ambilight يتواصل مع مصابيح Hue لديك عبر التطبيق، للاستمتاع بالأجواء والطاقة والألوان التي يقدّمها Ambilight عبر أرجاء منزلك. يمكنك تعديلها لتتناسب مع أسلوبك. إكتشف كلّ المميزات

    Ambilight من دون حدود. حرر إمكانيات الضوء

    اختبر Ambilight في كل الأرجاء من حولك بفضل تطبيق Ambilight+Hue من Philips. دَع تلفزيون Ambilight يتواصل مع مصابيح Hue لديك عبر التطبيق، للاستمتاع بالأجواء والطاقة والألوان التي يقدّمها Ambilight عبر أرجاء منزلك. يمكنك تعديلها لتتناسب مع أسلوبك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    تطبيق Ambilight+Hue

    Ambilight من دون حدود. حرر إمكانيات الضوء

    اختبر Ambilight في كل الأرجاء من حولك بفضل تطبيق Ambilight+Hue من Philips. دَع تلفزيون Ambilight يتواصل مع مصابيح Hue لديك عبر التطبيق، للاستمتاع بالأجواء والطاقة والألوان التي يقدّمها Ambilight عبر أرجاء منزلك. يمكنك تعديلها لتتناسب مع أسلوبك. إكتشف كلّ المميزات

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      Ambilight من دون حدود. حرر إمكانيات الضوء

      تطبيق Ambilight+Hue من Philips

      • لأجهزة التلفزيون من Philips فقط
      زر تحديد المصابيح لتحديد مصابيح Hue واختيار وضعيتها

      زر تحديد المصابيح لتحديد مصابيح Hue واختيار وضعيتها

      يمكنك اختيار مصابيح Hue في غرفتك التي تعكس تجربة تلفزيون Ambilight وتلك التي ليست مضمّنة في هذه التجربة. فتعود المصابيح التي لا تعكس تجربة Ambilight إلى لونها المحدد مسبقًا، أو يمكن ضبطها على أي لون في نطاق تدرج الألوان.

      زر درجة اللون لتجربة ألوان قابلة للتعديل

      زر درجة اللون لتجربة ألوان قابلة للتعديل

      يمكن لتلفزيون Ambilight ابتكار مقاطع موسيقية بواسطة الألوان إلا أنك قائد الفرقة الموسيقية. يمكنك التلاعب بدرجة اللون من خلال تمرير زر درجة اللون من اليمين إلى اليسار. فسيؤدي تمرير الزر إلى اليسار إلى الحصول على درجات ألوان ألطف، بينما يؤدي تمريره إلى اليمين إلى الحصول على تجربة غامرة أكثر.

      شريط تمرير السطوع الديناميكي لضبط مصابيح Hue المحددة

      شريط تمرير السطوع الديناميكي لضبط مصابيح Hue المحددة

      حدد مستوى سطوع مصابيح Hue الفردية بتمريرة إصبع، من خلال استخدام شريط تمرير السطوع الديناميكي. حدد المصابيح التي تريدها من خلال الضغط على رموزها التي تظهر على الشاشة، ثم مرر إلى اليسار أو إلى اليمين لزيادة أو تقليل مستوى التجربة الغامرة، بحسب تفضيلك الشخصي.

      المواصفات التقنية

      • منتجات ذات صلة

        متوافق مع
        • أجهزة التلفزيون Ambilight 2011 أو أحدث
        • نظام الإضاءة الشخصي Hue

      • نظام التشغيل

        الحد الأدنى للمتطلبات
        Android 2.3 أو iOS 4.3

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