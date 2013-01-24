زر تحديد المصابيح لتحديد مصابيح Hue واختيار وضعيتها

يمكنك اختيار مصابيح Hue في غرفتك التي تعكس تجربة تلفزيون Ambilight وتلك التي ليست مضمّنة في هذه التجربة. فتعود المصابيح التي لا تعكس تجربة Ambilight إلى لونها المحدد مسبقًا، أو يمكن ضبطها على أي لون في نطاق تدرج الألوان.