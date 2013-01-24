Ambilight من دون حدود. حرر إمكانيات الضوء
اختبر Ambilight في كل الأرجاء من حولك بفضل تطبيق Ambilight+Hue من Philips. دَع تلفزيون Ambilight يتواصل مع مصابيح Hue لديك عبر التطبيق، للاستمتاع بالأجواء والطاقة والألوان التي يقدّمها Ambilight عبر أرجاء منزلك. يمكنك تعديلها لتتناسب مع أسلوبك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Ambilight من دون حدود. حرر إمكانيات الضوء
اختبر Ambilight في كل الأرجاء من حولك بفضل تطبيق Ambilight+Hue من Philips. دَع تلفزيون Ambilight يتواصل مع مصابيح Hue لديك عبر التطبيق، للاستمتاع بالأجواء والطاقة والألوان التي يقدّمها Ambilight عبر أرجاء منزلك. يمكنك تعديلها لتتناسب مع أسلوبك. إكتشف كلّ المميزات
Ambilight من دون حدود. حرر إمكانيات الضوء
اختبر Ambilight في كل الأرجاء من حولك بفضل تطبيق Ambilight+Hue من Philips. دَع تلفزيون Ambilight يتواصل مع مصابيح Hue لديك عبر التطبيق، للاستمتاع بالأجواء والطاقة والألوان التي يقدّمها Ambilight عبر أرجاء منزلك. يمكنك تعديلها لتتناسب مع أسلوبك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Ambilight من دون حدود. حرر إمكانيات الضوء
اختبر Ambilight في كل الأرجاء من حولك بفضل تطبيق Ambilight+Hue من Philips. دَع تلفزيون Ambilight يتواصل مع مصابيح Hue لديك عبر التطبيق، للاستمتاع بالأجواء والطاقة والألوان التي يقدّمها Ambilight عبر أرجاء منزلك. يمكنك تعديلها لتتناسب مع أسلوبك. إكتشف كلّ المميزات
يمكنك اختيار مصابيح Hue في غرفتك التي تعكس تجربة تلفزيون Ambilight وتلك التي ليست مضمّنة في هذه التجربة. فتعود المصابيح التي لا تعكس تجربة Ambilight إلى لونها المحدد مسبقًا، أو يمكن ضبطها على أي لون في نطاق تدرج الألوان.
يمكن لتلفزيون Ambilight ابتكار مقاطع موسيقية بواسطة الألوان إلا أنك قائد الفرقة الموسيقية. يمكنك التلاعب بدرجة اللون من خلال تمرير زر درجة اللون من اليمين إلى اليسار. فسيؤدي تمرير الزر إلى اليسار إلى الحصول على درجات ألوان ألطف، بينما يؤدي تمريره إلى اليمين إلى الحصول على تجربة غامرة أكثر.
حدد مستوى سطوع مصابيح Hue الفردية بتمريرة إصبع، من خلال استخدام شريط تمرير السطوع الديناميكي. حدد المصابيح التي تريدها من خلال الضغط على رموزها التي تظهر على الشاشة، ثم مرر إلى اليسار أو إلى اليمين لزيادة أو تقليل مستوى التجربة الغامرة، بحسب تفضيلك الشخصي.
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