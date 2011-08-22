العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز إرسال ثلاثي الأبعاد*
- دليل البدء السريع
- كتيّب الضمان
- تحديث برنامج التلفزيون (USB)
استمتع بعرض 3D على تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام تقنية 3D
ارتقِ بتجربة المشاهدة في غرفة الجلوس إلى المستوى التالي، وقم بترقية تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد الآن إلى التقنية الثلاثية الأبعاد! يعمل جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد هذا بصورة مثالية مع كل نظارات التلفزيون النشطة الثلاثية الأبعاد من Philips المتوفرة حاليًا.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بعرض 3D على تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام تقنية 3D
ارتقِ بتجربة المشاهدة في غرفة الجلوس إلى المستوى التالي، وقم بترقية تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد الآن إلى التقنية الثلاثية الأبعاد! يعمل جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد هذا بصورة مثالية مع كل نظارات التلفزيون النشطة الثلاثية الأبعاد من Philips المتوفرة حاليًا.
استمتع بعرض 3D على تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام تقنية 3D
ارتقِ بتجربة المشاهدة في غرفة الجلوس إلى المستوى التالي، وقم بترقية تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد الآن إلى التقنية الثلاثية الأبعاد! يعمل جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد هذا بصورة مثالية مع كل نظارات التلفزيون النشطة الثلاثية الأبعاد من Philips المتوفرة حاليًا.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بعرض 3D على تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام تقنية 3D
ارتقِ بتجربة المشاهدة في غرفة الجلوس إلى المستوى التالي، وقم بترقية تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد الآن إلى التقنية الثلاثية الأبعاد! يعمل جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد هذا بصورة مثالية مع كل نظارات التلفزيون النشطة الثلاثية الأبعاد من Philips المتوفرة حاليًا.
دَع الأفلام الثلاثية الأبعاد تأسرك بسحرها من غرفة جلوسك، بفضل التلفزيون ثلاثي الأبعاد بدقة Full HD. تستخدم التقنية الثلاثية الأبعاد النشطة آخر جيل من الشاشات التي يتم تبديلها بسرعة، لمحتويات واقعية وتنبض بالحياة بدقة 1080x1920 HD. يمكنك مشاهدة هذه الصور بواسطة نظارات خاصة، تقوم بفتح العدستَين اليمنى واليسرى وإغلاقهما بوقت محدد وبطريقة متزامنة مع الصور المتناوبة، للاستمتاع بتجربة المشاهدة الثلاثية الأبعاد بدقة Full HD. بالإضافة إلى ذلك، تزوّدك الأفلام الثلاثية الأبعاد المتميّزة بتنسيق Blu-ray بخيارات محتويات متنوعة وعالية الجودة. ستتوفر ميزة Blu-ray 3D على هذا النظام بعد ترقية البرنامج (تفضل بزيارة www.philips.com/blu-ray).
متوفر للاستخدام مع تلفزيون Philips بدقة Full HD الجاهز لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد (راجع المنتجات ذات الصلة لأجهزة التلفزيون المتوافقة)
من السهل تثبيت جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد، وهو يتواصل مع التلفزيون والنظارات النشطة الثلاثية الأبعاد.
إذا كنت ترغب في الاستمتاع بتجربة المشاهدة الثلاثية الأبعاد مع كل أفراد العائلة، فيمكنك شراء نظارات نشطة ثلاثية الأبعاد إضافية (مجموعة الأدوات الإضافية PTA03 أو PTA516).
عملية تثبيت سهلة وسريعة لجهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد هذا، فما عليك سوى التوصيل والتشغيل.
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