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جهاز إرسال ثلاثي الأبعاد

PTA215/00
  • استمتع بعرض 3D على تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام تقنية 3D استمتع بعرض 3D على تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام تقنية 3D استمتع بعرض 3D على تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام تقنية 3D
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    جهاز إرسال ثلاثي الأبعاد

    PTA215/00

    استمتع بعرض 3D على تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام تقنية 3D

    ارتقِ بتجربة المشاهدة في غرفة الجلوس إلى المستوى التالي، وقم بترقية تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد الآن إلى التقنية الثلاثية الأبعاد! يعمل جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد هذا بصورة مثالية مع كل نظارات التلفزيون النشطة الثلاثية الأبعاد من Philips المتوفرة حاليًا.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز إرسال ثلاثي الأبعاد

    استمتع بعرض 3D على تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام تقنية 3D

    ارتقِ بتجربة المشاهدة في غرفة الجلوس إلى المستوى التالي، وقم بترقية تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد الآن إلى التقنية الثلاثية الأبعاد! يعمل جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد هذا بصورة مثالية مع كل نظارات التلفزيون النشطة الثلاثية الأبعاد من Philips المتوفرة حاليًا.

    استمتع بعرض 3D على تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام تقنية 3D

    ارتقِ بتجربة المشاهدة في غرفة الجلوس إلى المستوى التالي، وقم بترقية تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد الآن إلى التقنية الثلاثية الأبعاد! يعمل جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد هذا بصورة مثالية مع كل نظارات التلفزيون النشطة الثلاثية الأبعاد من Philips المتوفرة حاليًا.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز إرسال ثلاثي الأبعاد

    استمتع بعرض 3D على تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام تقنية 3D

    ارتقِ بتجربة المشاهدة في غرفة الجلوس إلى المستوى التالي، وقم بترقية تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد الآن إلى التقنية الثلاثية الأبعاد! يعمل جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد هذا بصورة مثالية مع كل نظارات التلفزيون النشطة الثلاثية الأبعاد من Philips المتوفرة حاليًا.

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      استمتع بعرض 3D على تلفزيون Philips الجاهز لاستخدام تقنية 3D

      مع أي نظارات نشطة ثلاثية الأبعاد

      دقة Full HD، جاهز لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد* لتجربة غامرة بالفعل أثناء مشاهدة الأفلام الثلاثية الأبعاد

      دقة Full HD، جاهز لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد* لتجربة غامرة بالفعل أثناء مشاهدة الأفلام الثلاثية الأبعاد

      دَع الأفلام الثلاثية الأبعاد تأسرك بسحرها من غرفة جلوسك، بفضل التلفزيون ثلاثي الأبعاد بدقة Full HD. تستخدم التقنية الثلاثية الأبعاد النشطة آخر جيل من الشاشات التي يتم تبديلها بسرعة، لمحتويات واقعية وتنبض بالحياة بدقة 1080x1920 HD. يمكنك مشاهدة هذه الصور بواسطة نظارات خاصة، تقوم بفتح العدستَين اليمنى واليسرى وإغلاقهما بوقت محدد وبطريقة متزامنة مع الصور المتناوبة، للاستمتاع بتجربة المشاهدة الثلاثية الأبعاد بدقة Full HD. بالإضافة إلى ذلك، تزوّدك الأفلام الثلاثية الأبعاد المتميّزة بتنسيق Blu-ray بخيارات محتويات متنوعة وعالية الجودة. ستتوفر ميزة Blu-ray 3D على هذا النظام بعد ترقية البرنامج (تفضل بزيارة www.philips.com/blu-ray).

      متوفر للاستخدام مع تلفزيون Philips بدقة Full HD الجاهز لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد

      متوفر للاستخدام مع تلفزيون Philips بدقة Full HD الجاهز لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد (راجع المنتجات ذات الصلة لأجهزة التلفزيون المتوافقة)

      يتواصل جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد مع التلفزيون والنظارات الثلاثية الأبعاد*

      من السهل تثبيت جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد، وهو يتواصل مع التلفزيون والنظارات النشطة الثلاثية الأبعاد.

      تتوفر نظارات ثلاثية الأبعاد إضافية للبيع بصورة منفصلة

      إذا كنت ترغب في الاستمتاع بتجربة المشاهدة الثلاثية الأبعاد مع كل أفراد العائلة، فيمكنك شراء نظارات نشطة ثلاثية الأبعاد إضافية (مجموعة الأدوات الإضافية PTA03 أو PTA516).

      تثبيت سهل على التلفزيون

      عملية تثبيت سهلة وسريعة لجهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد هذا، فما عليك سوى التوصيل والتشغيل.

      المواصفات التقنية

      • الراحة

        سهولة التجهيز
        أجهزة التوصيل والتشغيل

      • الأبعاد

        وزن المنتج
        0.06  كلغ
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        168 x 47 x‏ 165 مم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز إرسال ثلاثي الأبعاد*
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب الضمان
        • تحديث برنامج التلفزيون (USB)

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        متوافق مع
        • 46PFL9705
        • 40PFL9705
        • 52PFL8605
        • 46PFL8685
        • 46PFL8605
        • 40PFL8605
        • 40PFL9605D
        • 40PFL9715
        • 46PFL9715

      • متطلبات النظام الثلاثي الأبعاد

        عام
        • للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون الثلاثي الأبعاد، أنت بحاجة إلى:
        • تلفزيون Philips جاهز لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد
        • نظارات ثلاثية الأبعاد نشطة
        • جهاز إرسال ثلاثي الأبعاد*
        • فيلم أو لعبة أو بث ثلاثي الأبعاد
        تلفزيون Philips متوافق
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        جهاز مصدر ثلاثي الأبعاد
        • مشغّل أقراص BluRay ممكّن لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد
        • أو وحدة تحكم بالألعاب ممكّنة لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد
        • أو جهاز فك التشفير ممكّن لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد
        أي مادة مصدر ثلاثية الأبعاد
        • المعايير المعتمدة:
        • "تكديس الأطر فوق بعضها"
        • جنباً إلى جنب"
        • "الجهة العلوية والجهة السفلية"
        • دقة تصل إلى 1920x1080p

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز إرسال ثلاثي الأبعاد*
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب الضمان
      • تحديث برنامج التلفزيون (USB)

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          • إن PTA215 عبارة عن مجموعة أداوت إضافية ولا تعمل وحدها. تتوافق نظارات PTA03 أو PTA516 مع مجموعة الأدوات الإضافية هذه. راجع المنتجات ذات الصلة للتحقق من توافقها مع التلفزيون.
          • تحذير متعلق بالصحة:
          • إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الصرع أو نوبات من جراء التحسس للضوء، فيرجى استشارة طبيب متخصص قبل التعرض لمصادر إنارة وامضة أو تسلسل صور سريع أو مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.
          • لتفادي أي انزعاج كالشعور بدوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد لفترات وقت طويلة. إذا شعرت بأي انزعاج، فتوقّف عن مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد ولا تقم بأي نشاط يشكّل خطراً محتملاً إلى حين زوال هذه الأعراض تماماً.
          • يتعيّن على الوالدين مراقبة أطفالهما أثناء مشاهدة أي عرض ثلاثي الأبعاد والتأكد من عدم شعورهم بأي انزعاج مذكورٍ أعلاه. لا نحبّذ مشاهدة الأطفال دون السادسة من العمر أي عرض ثلاثي الأبعاد بسبب عدم اكتمال جهازهم البصري بعد.
          • لا تستخدم النظارات الثلاثية الأبعاد لأي غرض آخر غير مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد على التلفزيون.

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