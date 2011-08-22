دقة Full HD، جاهز لاستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد* لتجربة غامرة بالفعل أثناء مشاهدة الأفلام الثلاثية الأبعاد

دَع الأفلام الثلاثية الأبعاد تأسرك بسحرها من غرفة جلوسك، بفضل التلفزيون ثلاثي الأبعاد بدقة Full HD. تستخدم التقنية الثلاثية الأبعاد النشطة آخر جيل من الشاشات التي يتم تبديلها بسرعة، لمحتويات واقعية وتنبض بالحياة بدقة 1080x1920 HD. يمكنك مشاهدة هذه الصور بواسطة نظارات خاصة، تقوم بفتح العدستَين اليمنى واليسرى وإغلاقهما بوقت محدد وبطريقة متزامنة مع الصور المتناوبة، للاستمتاع بتجربة المشاهدة الثلاثية الأبعاد بدقة Full HD. بالإضافة إلى ذلك، تزوّدك الأفلام الثلاثية الأبعاد المتميّزة بتنسيق Blu-ray بخيارات محتويات متنوعة وعالية الجودة. ستتوفر ميزة Blu-ray 3D على هذا النظام بعد ترقية البرنامج (تفضل بزيارة www.philips.com/blu-ray).