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Philips Avent

جهاز مراقبة الطفل التناظري

SCD480/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • ما عليك سوى سماع طفلك ما عليك سوى سماع طفلك ما عليك سوى سماع طفلك
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    Philips Avent جهاز مراقبة الطفل التناظري

    SCD480/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    ما عليك سوى سماع طفلك

    يضمن استقبال الإشارة الآمن في المنزل وأدنى مستوى من التداخل مع الأجهزة الأخرى.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent جهاز مراقبة الطفل التناظري

    ما عليك سوى سماع طفلك

    يضمن استقبال الإشارة الآمن في المنزل وأدنى مستوى من التداخل مع الأجهزة الأخرى.

    ما عليك سوى سماع طفلك

    يضمن استقبال الإشارة الآمن في المنزل وأدنى مستوى من التداخل مع الأجهزة الأخرى.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent جهاز مراقبة الطفل التناظري

    ما عليك سوى سماع طفلك

    يضمن استقبال الإشارة الآمن في المنزل وأدنى مستوى من التداخل مع الأجهزة الأخرى.

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      ما عليك سوى سماع طفلك

      على نطاق يصل لغاية 200 متر

      على اتصال متواصل بين الوحدتين

      على اتصال متواصل بين الوحدتين

      تدلّ على اتصال متواصل بين وحدة الطفل ووحدة الوالدين بواسطة مؤشرات مرئية وسمعية.

      أدنى مستوى تداخل مع أجهزة مراقبة أخرى

      أدنى مستوى تداخل مع أجهزة مراقبة أخرى.

      اتصال متواصل

      تدلّ على اتصال متواصل بين وحدة الطفل ووحدة الوالدين بواسطة مؤشرات مرئية ومسموعة.

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • الملحقات

        بطاريات
        لا

      • الملحقات

        محول تيار متردد/مستمر
        نعم

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