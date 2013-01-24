وحدة أهل محمولة باليد وأنيقة مع نطاق تشغيل يمتدّ إلى أكثر من 150 متراً

ابقي على اتصال مع طفلك، حتى عندما تكونين بعيدةً عن غرفته بفضل هذه وحدة الأهل هذه المحمولة باليد والأنيقة والمشغلّة بواسطة البطارية على نطاق تشغيل يمتدّ إلى أكثر من 150 متراً