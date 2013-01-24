ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى
توفر هذه التقنية الرقمية اتصالاً خاصًا وآمنًا، لتكوني الشخص الوحيد الذي يستمع إلى طفلك. فهي تختار تلقائيًا قناة غير مستخدمة وتبدّلها عندما تكتشف أن جهازًا آخر يستخدم القناة نفسها
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى
توفر هذه التقنية الرقمية اتصالاً خاصًا وآمنًا، لتكوني الشخص الوحيد الذي يستمع إلى طفلك. فهي تختار تلقائيًا قناة غير مستخدمة وتبدّلها عندما تكتشف أن جهازًا آخر يستخدم القناة نفسها
ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى
توفر هذه التقنية الرقمية اتصالاً خاصًا وآمنًا، لتكوني الشخص الوحيد الذي يستمع إلى طفلك. فهي تختار تلقائيًا قناة غير مستخدمة وتبدّلها عندما تكتشف أن جهازًا آخر يستخدم القناة نفسها
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى
توفر هذه التقنية الرقمية اتصالاً خاصًا وآمنًا، لتكوني الشخص الوحيد الذي يستمع إلى طفلك. فهي تختار تلقائيًا قناة غير مستخدمة وتبدّلها عندما تكتشف أن جهازًا آخر يستخدم القناة نفسها
يضمن عدم التداخل مع أي جهاز آخر (أجهزة مراقبة الأطفال الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية). يوفر اتصالاً آمنًا وخاصًا باستخدام تشفير البيانات. ستكونين الشخص الوحيد الذي يستمع إلى طفلك ولن تسمعي إلا صوت طفلك.
تدلّ على اتصال متواصل بين وحدة الطفل ووحدة الوالدين بواسطة مؤشرات مرئية وسمعية.
توفر لك وحدة الأهل القابلة لإعادة الشحن فترة مراقبة لاسلكية تبلغ 24 ساعة كحد أدنى مع نطاق يصل إلى 300 متر (900 قدم).
تسمح لك بالتجول بحرية في أرجاء المنزل بفضل حجمها الصغير، ولكن سيبقى بإمكانك سماع طفلك عندما يحتاج إليك.
راقبي درجة حرارة غرفة الطفل عن بُعد لمزيد من الراحة والتحكم.
تستخدم الأضواء لتعلمك أن الطفل يصدر ضجيجاً، حتى عندما يكون الصوت متوقفاً عن التشغيل.
حقيبة صغيرة لتخزين سهل أثناء التنقل.
يوفر مشبك التثبيت على الحزام وسلك التعليق حول العنق إمكانية التنقل واستخدام الجهاز بدون اليدين وبراحة تامة: ثبّتي وحدة الأهل على حزامك بواسطة المشبك أو ارتديها حول عنقك.
نضمن لك إشارة استقبال آمنة في المنزل وحوله بفضل نطاق يصل إلى 300 متر.
خمس تهويدات لتهدئة طفلك ومساعدته على النوم.
ضوء ليلي مع نجوم تبعث على الاسترخاء لتهدئة طفلك.
لإمكانية التحدّث إلى طفلك وسماعه.
مراحل النمو
الراحة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الملحقات
المواصفات التقنية