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Philips Avent

جهاز DECT لمراقبة الطفل

SCD530/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • جو صحي، راحة تامة جو صحي، راحة تامة جو صحي، راحة تامة
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    Philips Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    SCD530/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    جو صحي، راحة تامة

    استمتعي براحة بال تامة مع المجموعة الجديدة من أجهزة DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent. يمكنك الاسترخاء والاطمئنان إلى أن طفلك سيكون سعيدًا حتى في حال عدم تواجدك معه في الغرفة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    جو صحي، راحة تامة

    استمتعي براحة بال تامة مع المجموعة الجديدة من أجهزة DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent. يمكنك الاسترخاء والاطمئنان إلى أن طفلك سيكون سعيدًا حتى في حال عدم تواجدك معه في الغرفة.

    جو صحي، راحة تامة

    استمتعي براحة بال تامة مع المجموعة الجديدة من أجهزة DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent. يمكنك الاسترخاء والاطمئنان إلى أن طفلك سيكون سعيدًا حتى في حال عدم تواجدك معه في الغرفة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    جو صحي، راحة تامة

    استمتعي براحة بال تامة مع المجموعة الجديدة من أجهزة DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent. يمكنك الاسترخاء والاطمئنان إلى أن طفلك سيكون سعيدًا حتى في حال عدم تواجدك معه في الغرفة.

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      جو صحي، راحة تامة

      لا تداخل مع تقنية DECT

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصاً وآمناً بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك

      طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

      طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

      اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT صوتاً عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت

      وقت تشغيل يصل لغاية 24 ساعة قبل إعادة الشحن

      وقت تشغيل يصل لغاية 24 ساعة قبل إعادة الشحن

      تتيح وحدة الأهل الصغيرة والقابلة لإعادة الشحن التجوال بحرية تامة وبدون أي أسلاك لغاية 24 ساعة قبل إعادة شحنها

      مراقبة مستويات الرطوبة والحرارة في غرفة الطفل

      مراقبة مستويات الرطوبة والحرارة في غرفة الطفل

      يتيح حساس الرطوبة والحرارة المدمج مراقبة درجة الحرارة في غرفة الطفل. لا يستطيع طفلك التحكم في درجة حرارة جسمه كما تفعلين أنت، وبالتالي فإن أي تعديل في درجة الحرارة أو أي ارتفاع أو انخفاض في مستوى الرطوبة قد يؤدي إلى إزعاج طفلك إلى حدٍّ كبير. يعلمك حساس الرطوبة والحرارة فوراً بأي تغيّر يطرأ على المناخ في غرفة الطفل ، وذلك بفضل الشاشة الرقمية الموجودة على وحدة الوالدين. راقبي المناخ في غرفة طفلك

      مصابيح LED للإشارة إلى مستوى الضجيج

      مصابيح LED للإشارة إلى مستوى الضجيج

      تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الضجيج في غرفة طفلك. حتى عندما يتم كتم صوت وحدة الوالدين، يعلمك صوت التنبيه بواسطة الاهتزاز بصدور مستوى ضجيج محدد

      نطاق واسع جداً لتنقل حرّ

      نطاق واسع جداً لتنقل حرّ

      يمكنك التنقل بحرية في المنزل وحوله بفضل نطاق تشغيل يمتدّ حتى 300 م إضافةً إلى مشبك للتثبيت بالحزام وشريط عنق. عند تواجدك خارج المنزل، تحمي جهاز مراقبة الطفل حقيبة سفر متعددة الاستعمالات

      اختيار مستوى الصوت الأفضل للبيئة المحيطة

      اختيار مستوى الصوت الأفضل للبيئة المحيطة

      يمكّنك من ضبط الصوت ومستوياته بحيث تتمكنين من سماع أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة

      كوني على يقين أنك على اتصال دائم بطفلك

      كوني على يقين أنك على اتصال دائم بطفلك

      ستعلمك وحدة الأهل الخاصة بجهاز مراقبة الطفل من Philips Avent بانخفاض مستوى الطاقة أو بتواجدك خارج النطاق

      تهويدات وضوء ليلي يمكن تشغيلها عن بُعد

      تهويدات وضوء ليلي يمكن تشغيلها عن بُعد

      قد لا يهدأ طفلك فور وضعه في سريره. ساعديه على الهدوء والنوم بواسطة الضوء الليلي الهادئ والدافئ الذي يمكن تشغيله بواسطة وحدة الطفل أو وحدة الوالدين. (لا تتوفر ميزة التشغيل عن بُعد في الولايات المتحدة). لا شيء أفضل من تهويدة رقيقة لتهدّئ من روع طفلك. من أي غرفة في المنزل، يمكنك تحديد إحدى النغمات الخمس المهدّئة ما يساعد طفلك على الاسترسال فوراً في النوم. (لا تتوفر ميزة التشغيل عن بُعد في الولايات المتحدة)

      ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

      ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

      كل ما يحتاج إليه طفلك أحياناً هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بضغطة واحدة يمكنك التواصل مع طفلك أينما كنت في المنزل أو حوله

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
        24  ساعة (ساعات)
        المرحلة
        • الحمل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم
        وحدة تزويد بالطاقة
        220 - 240  فولت
        عدد القنوات
        120
        وقت الشحن
        3  ساعة (ساعات)

      • الراحة

        تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
        نعم
        إشارة التشغيل
        نعم
        نطاق حرارة التشغيل
        10 - 40  درجة مئوية
        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        وحدة تزويد بالطاقة
        120 فولت (الولايات المتحدة)
        إشارة شحن البطارية
        نعم
        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاق التردد
        تقنية DECT
        بطاريات
        نعم
        قاعدة شحن وحدة الوالدين
        نعم
        دليل البدء السريع
        نعم

      • الملحقات

        مشبك للتثبيت بالحزام وشريط عنق وحقيبة سفر
        نعم
        التحكم في التحسس
        نعم
        محول تيار متردد/مستمر
        نعم
        إرشادات الاستخدام/ دليل المستخدم
        نعم

      • المواصفات التقنية

        نطاق درجة حرارة التخزين
        10 - 40  درجة مئوية
        أبعاد الصندوق F (عرض x ارتفاع x عمق)
        305 x‏ 135 x‏ 187  ملليمترًا
        تنبيه بواسطة الاهتزاز
        نعم

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          • يتوفر هذا المنتج في الولايات المتحدة وكندا مع إعدادات بالفهرنهايت فقط.