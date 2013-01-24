الاتصال الضروري مع طفلك

يسمح لك جهاز مراقبة الطفل SCD603 بالحفاظ على اتصال آمن مع طفلك طوال الوقت. وبالإضافة إلى جودة الصوت المثالية، بات بإمكانك الآن رؤية طفلك أيضًا. يتميّز جهاز المراقبة هذا بإمكانية حمله بالكامل وسهولة استخدامه ضمن نطاق يصل إلى 150 مترًا. إكتشف كلّ المميزات