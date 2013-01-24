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مجموعة الهدايا الملكية من Avent

SCD683
التصنيف الإجمالي / 5
  • تغذية جيدة، نوم جيد تغذية جيدة، نوم جيد تغذية جيدة، نوم جيد
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    مجموعة الهدايا الملكية من Avent

    SCD683
    التصنيف الإجمالي / 5

    تغذية جيدة، نوم جيد

    المجموعة الملكية SCD683/31 من Philips Avent تتضمن رضّاعة واحدة من نوع Classic سعة 9 أونصات ولهّايتَين classic باللون الأبيض للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 18 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

    مجموعة الهدايا الملكية من Avent

    تغذية جيدة، نوم جيد

    المجموعة الملكية SCD683/31 من Philips Avent تتضمن رضّاعة واحدة من نوع Classic سعة 9 أونصات ولهّايتَين classic باللون الأبيض للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 18 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

    تغذية جيدة، نوم جيد

    المجموعة الملكية SCD683/31 من Philips Avent تتضمن رضّاعة واحدة من نوع Classic سعة 9 أونصات ولهّايتَين classic باللون الأبيض للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 18 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

    مجموعة الهدايا الملكية من Avent

    تغذية جيدة، نوم جيد

    المجموعة الملكية SCD683/31 من Philips Avent تتضمن رضّاعة واحدة من نوع Classic سعة 9 أونصات ولهّايتَين classic باللون الأبيض للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 18 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

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      تغذية جيدة، نوم جيد

      إصدار محدود

      • كلاسيكية
      منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

      منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

      يحتوي هذا المنتج على 0% BPA

      نظام مضاد للمغص مثبّت سريريًا

      نظام مضاد للمغص مثبّت سريريًا

      عندما يرضع الطفل، يلتوي الصمام الفريد على الحلمة لإتاحة دخول الهواء إلى الرضّاعة بدلاً من بطن الطفل.*

      رضاعة سهلة بفضل الصمام الفريد على الحلمة

      رضاعة سهلة بفضل الصمام الفريد على الحلمة

      يتكيّف الصمام الفريد على الحلمة وفقًا لوتيرة رضاعة الطفل. كذلك، يتدفق الحليب بحسب السرعة التي يختارها طفلك فقط، لتخفيض احتمال رضاعة كمية حليب زائدة والتقيؤ والتجشؤ والغازات

      مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

      مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

      يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**

      تتوفر الحلمات بـ 5 معدلات تدفق مختلفة

      تتوفر الحلمات بـ 5 معدلات تدفق مختلفة

      تتوفر الحلمات ب 5 معدلات تدفق مختلفة.

      المواصفات التقنية

      • المواد

        خالية من مادة BPA*
        نعم

      • المحتويات

        لهّاية مصنوعة من السيليكون
        2  قطعة

      • الرضّاعة

        المواد
        خالية من مادة الـ BPA

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • عنق عريض
        • شكل صحي

      • سهولة الاستعمال

        استخدام الرضّاعة
        • سهل التنظيف
        • سهلة الحمل

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر

      • الوظائف

        7صمام مضاد للمغص
        نظام مضاد للمغص مؤلف من قطعتين
        رضاعة
        • رضاعة سهلة
        • يساهم في تقبل الحلمة
        حلمة
        تلتوي الحلمة وفقًا لإيقاع رضاعة الطفل

      • الميزات

        يمكن تعقيمها
        نعم

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