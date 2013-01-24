تغذية جيدة، نوم جيد
المجموعة الملكية SCD683/31 من Philips Avent تتضمن رضّاعة واحدة من نوع Classic سعة 9 أونصات ولهّايتَين classic باللون الأبيض للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 18 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تغذية جيدة، نوم جيد
المجموعة الملكية SCD683/31 من Philips Avent تتضمن رضّاعة واحدة من نوع Classic سعة 9 أونصات ولهّايتَين classic باللون الأبيض للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 18 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات
تغذية جيدة، نوم جيد
المجموعة الملكية SCD683/31 من Philips Avent تتضمن رضّاعة واحدة من نوع Classic سعة 9 أونصات ولهّايتَين classic باللون الأبيض للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 18 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تغذية جيدة، نوم جيد
المجموعة الملكية SCD683/31 من Philips Avent تتضمن رضّاعة واحدة من نوع Classic سعة 9 أونصات ولهّايتَين classic باللون الأبيض للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 18 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات
يحتوي هذا المنتج على 0% BPA
عندما يرضع الطفل، يلتوي الصمام الفريد على الحلمة لإتاحة دخول الهواء إلى الرضّاعة بدلاً من بطن الطفل.*
يتكيّف الصمام الفريد على الحلمة وفقًا لوتيرة رضاعة الطفل. كذلك، يتدفق الحليب بحسب السرعة التي يختارها طفلك فقط، لتخفيض احتمال رضاعة كمية حليب زائدة والتقيؤ والتجشؤ والغازات
يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**
تتوفر الحلمات ب 5 معدلات تدفق مختلفة.
المواد
المحتويات
الرضّاعة
التصميم
سهولة الاستعمال
مراحل النمو
الوظائف
الميزات