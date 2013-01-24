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Philips Avent

أقماع صلبة

SCF147/82
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • قمع صلب قمع صلب قمع صلب
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    Philips Avent أقماع صلبة

    SCF147/82
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    قمع صلب

    تم تصميم أقماع Philips Avent الصلبة بحيث تكون أكثر صلابةً ومتانةً للطفل ما بين السنة الأولى والثانية من العمر الذي يبدأ مرحلة التسنين. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة التنظيف ومنع التسرب. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent أقماع صلبة

    قمع صلب

    تم تصميم أقماع Philips Avent الصلبة بحيث تكون أكثر صلابةً ومتانةً للطفل ما بين السنة الأولى والثانية من العمر الذي يبدأ مرحلة التسنين. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة التنظيف ومنع التسرب. إكتشف كلّ المميزات

    قمع صلب

    تم تصميم أقماع Philips Avent الصلبة بحيث تكون أكثر صلابةً ومتانةً للطفل ما بين السنة الأولى والثانية من العمر الذي يبدأ مرحلة التسنين. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة التنظيف ومنع التسرب. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent أقماع صلبة

    قمع صلب

    تم تصميم أقماع Philips Avent الصلبة بحيث تكون أكثر صلابةً ومتانةً للطفل ما بين السنة الأولى والثانية من العمر الذي يبدأ مرحلة التسنين. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة التنظيف ومنع التسرب. إكتشف كلّ المميزات

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      قمع صلب

      فتحة مقاومة للانسكاب، يسهل الارتشاف منها

      • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
      • باللون الأخضر
      • 2 قمع وصمام

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      قمع صلب

      أكثر صلابةً ومتانةً

      صمام مبتكر مانع للتسرب

      يسهل الارتشاف منه، سهل التنظيف

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        قمع صلب
        2  قطعة

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