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  • اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء
  • اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء
  • اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء
  • اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء
  • اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء
  • اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء
  • اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء
  • اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء
  • اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء
  • اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء

تم إيقافه

Philips Aventلهّايات نفاذة للهواء

SCF172/62

اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء

اسمحي لبشرة طفلك بالتنفس بفضل اللهّاية بانسياب حر للهواء من Philips Avent. يتميّز الوقاء المقوّس بـ 6 فتحات تهوية للحصول على تدفق هواء إضافي، مما يساعد في تقليل تهيّج البشرة. بالإضافة إلى ذلك، تحترم الحلمة التي نقدّمها، القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفم طفلك.

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فتحات تهوية إضافية للسماح للبشرة بالتنفس

اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء

  • تهدئة الأطفال بفضل راحة الهواء

  • للأطفال بين 6 و18 شهراً

  • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA

  • 2 قمع وصمام

فتحات تهوية أكثر تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

فتحات تهوية أكثر تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

تحتاج البشرة إلى التنفس، وبخاصة بشرة طفلك. يتميّز الوقاء الذي نقدّمه بـ 6 فتحات لتدفق الهواء بشكل إضافي، وهو مصمم للتخفيف من تهيّج البشرة.

مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 

  1. العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات

  2. يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة

  3. تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو

  4. الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014