ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF184/63
مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي
تم تصميم حلمات Philips Avent المتطورة والملائمة لأسنان الطفل للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي. إن كل اللهّايات التي نقدّمها مصنوعة من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. الألوان عرضة للتغيير.
للأطفال بين 0 و6 أشهر
الحلمة مصممة لإبقاء لسان الطفل في موضعه الطبيعي.
لإبقاء الحلمات المعقّمة صحية.
تم تصميم الحلمة المتطورة الملائمة لأسنان وفم الطفل بشكل فريد لتخفيف الضغط على لثة الطفل وأسنانه النامية. فمن شأن هذا التصميم جعل الحلمة أعرض بحيث يتوزّع الضغط الناجم عن رضاعة الطفل بشكل متساوٍ. وبهذه الطريقة، يتم تخفيف الضغط على الأسنان.
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المراجعات
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.
لا تضعي اللهّاية حول عنق الطفل لتجنب خطر الاختناق.