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SCF254/60
مريحة وخفية
تم تصميم ضمادات الثدي الفريدة SCF254/60 من Philips Avent خصيصًا لتمنحك جفافًا وراحةً أثناء النهار.
العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم [إخلاء المسؤولية: 1]
60 ضمادة نهارية
فائقة الرفع وتتميز بشكل تتبع دقيق. مُرفقة بشريط لاصق لإبقاء الضمادات في مكانها.
مانعة للانزلاق بفضل الشرائط اللاصقة لإبقاء ضمادات الثدي في مكانها.
مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.
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