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Philips Avent Natural Response

أكواب التدريب على الشرب

SCF263/61
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب
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    Philips Avent Natural Response أكواب التدريب على الشرب

    SCF263/61
    التصنيف الإجمالي / 5

    تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب

    تسهّل مجموعة التدريب على الشرب Natural عملية شرب الطفل من كوبه الأول. ويساعد المقبضان المريحان طفلك في حمل الزجاجة بشكل مستقل أثناء الشرب من الحلمة المعتادة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent Natural Response أكواب التدريب على الشرب

    تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب

    تسهّل مجموعة التدريب على الشرب Natural عملية شرب الطفل من كوبه الأول. ويساعد المقبضان المريحان طفلك في حمل الزجاجة بشكل مستقل أثناء الشرب من الحلمة المعتادة. إكتشف كلّ المميزات

    تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب

    تسهّل مجموعة التدريب على الشرب Natural عملية شرب الطفل من كوبه الأول. ويساعد المقبضان المريحان طفلك في حمل الزجاجة بشكل مستقل أثناء الشرب من الحلمة المعتادة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent Natural Response أكواب التدريب على الشرب

    تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب

    تسهّل مجموعة التدريب على الشرب Natural عملية شرب الطفل من كوبه الأول. ويساعد المقبضان المريحان طفلك في حمل الزجاجة بشكل مستقل أثناء الشرب من الحلمة المعتادة. إكتشف كلّ المميزات

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      تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب

      • كوب واحد
      • 6o أونصة/150 مل
      • للأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر
      مقابض كوب تدريب ناعمة الملمس للأيدي الصغيرة

      مقابض كوب تدريب ناعمة الملمس للأيدي الصغيرة

      تساعد مقابض كوب التدريب طفلك على إمساك الكوب والشرب منه بمفرده. فهي مصمّمة ليتمكّن الطفل من إمساكها بسهولة بيدَيه الصغيرتَين وهي مصنوعة من المطاط لمقاومة الانزلاق.

      حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

      حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

      تعمل حلمة Natural Response بالتزامن مع إيقاع رضاعة طفلك الطبيعي، ما يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تأتي الحلمة مزوّدة بفتحة فريدة تدرّ الحليب فقط عندما يشرب الطفل بشكل نشط. وبالتالي، عندما يتوقف الطفل عن البلع مؤقتًا ليتنفس، يتوقف الحليب مؤقتًا أيضًا.

      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

      تم تصميم الحلمة الواسعة والناعمة والمرنة لمحاكاة شكل الصدر وملمسه، الأمر الذي يساعد طفلك على الالتقام والرضاعة بشكل مريح.

      مصممة لتخفيف المغص والانزعاج

      مصممة لتخفيف المغص والانزعاج

      تم تصميم الصمام المضاد للمغص لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك في أثناء الرضاعة وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.

      يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره

      يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره

      تم تصميم فتحة الحلمة لدرّ الحليب فقط عندما يقوم الطفل بالرضاعة، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أن الحليب لن يتم هدره، سواءٌ أكنت في المنزل أم أثناء التنقل.

      اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

      اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

      يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.

      تتوافق مع مجموعة Avent من Philips

      تتوافق مع مجموعة Avent من Philips

      يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك عند الحاجة إلى ذلك.

      إن حلمات ورضّاعات Natural Response خالية من مادة BPA*

      إن حلمات ورضّاعات Natural Response خالية من مادة BPA*

      إن رضّاعات وحلمات Natural من Philips Avent مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA*.

      تحلّي بالصبر حتى يعتاد طفلك على الأمر

      تحلّي بالصبر حتى يعتاد طفلك على الأمر

      تختلف رضّاعات الأطفال Natural Response الجديدة التي نقدمها عن رضّاعات الأطفال ذات التدفق الحر. وتمامًا مثل الرضاعة الطبيعية، يمكن أن يتطلب الأمر بضع محاولات للإرضاع بطريقة صحيحة. وهذا أمرٌ طبيعي للغاية.

      المواصفات التقنية

      • المادة

        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*
        أكواب التدريب على الشرب
        • بولي بروبيلين
        • خالية من مادة BPA*

      • محتويات العبوة

        كوب التدريب على الشرب مع حلمة Flow 5
        قطعة واحدة

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          • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
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