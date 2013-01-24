يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها

مركّب خصيصاً لتخفيف الإجهاد عن الجسم بكامله وتحسين ليونة البشرة للتخفيف من علامات الترهل. سيساعد كريم التدليك هذا الغني وغير الزلق على شدّ البشرة وتنعيمها وترطيبها، كما سيساعد على تخفيف "حكاك البطن". إكتشف كلّ المميزات