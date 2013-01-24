الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Avent

مستحضر مرطّب للأطفال من Avent

SCF503/20
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • ينظّف ويرطّب ويحمي ينظّف ويرطّب ويحمي ينظّف ويرطّب ويحمي
    -{discount-value}

    Avent مستحضر مرطّب للأطفال من Avent

    SCF503/20
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    ينظّف ويرطّب ويحمي

    ينظّف البشرة بلطف ويرطّبها ويحميها. ويزيل البقع الجافة من بشرة الطفل الحساسة فتبدو صحية وناعمة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent مستحضر مرطّب للأطفال من Avent

    ينظّف ويرطّب ويحمي

    ينظّف البشرة بلطف ويرطّبها ويحميها. ويزيل البقع الجافة من بشرة الطفل الحساسة فتبدو صحية وناعمة. إكتشف كلّ المميزات

    ينظّف ويرطّب ويحمي

    ينظّف البشرة بلطف ويرطّبها ويحميها. ويزيل البقع الجافة من بشرة الطفل الحساسة فتبدو صحية وناعمة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent مستحضر مرطّب للأطفال من Avent

    ينظّف ويرطّب ويحمي

    ينظّف البشرة بلطف ويرطّبها ويحميها. ويزيل البقع الجافة من بشرة الطفل الحساسة فتبدو صحية وناعمة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل skincare
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      ينظّف ويرطّب ويحمي

      مصنوع من زبدة شجرة الشي وزيت الأفوكادو وبروتينات الحليب

      • سعة 200 مل

      يحمي من الحساسية

      يحمي الأم والطفل من الحساسية

      لطيف كفايةً للبشرة الحساسة جداً

      غسول لطيف للجسم والشعر من أعلى الرأس حتى أخمص القدمَين.

      درجة حموضة متعادلة

      مثبت سريرياً بأنه ناعم ولطيف

      يترك بشرة الطفل ناعمة وطرية

      ينظّف هذا السائل اللطيف بشرة طفلك الحساسة ويرطّبها ويحميها.

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        اللون
        قد يختلف تصميم المنتج باختلاف البلدان.
        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        زيت خفيف مرطّب
        أنبوب واحد سعة 200 مل

      • التصميم

        الرضّاعة
        نعم

      • المكونات

        بروتينات الحليب
        نعم
        زبدة شجرة الشي
        نعم
        الأفوكادو
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند