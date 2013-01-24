يرطّب ويساعد على الشفاء من الطفح الجلدي
الحل الشامل لاحتياجات العناية اليومية ببشرة طفلك. يمكن وضعه على الوجه والجسم لترطيب البشرة وإزالة البقع الجافة والمساعدة على الشفاء من الطفح الجلدي. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يرطّب ويساعد على الشفاء من الطفح الجلدي
الحل الشامل لاحتياجات العناية اليومية ببشرة طفلك. يمكن وضعه على الوجه والجسم لترطيب البشرة وإزالة البقع الجافة والمساعدة على الشفاء من الطفح الجلدي. إكتشف كلّ المميزات
يرطّب ويساعد على الشفاء من الطفح الجلدي
الحل الشامل لاحتياجات العناية اليومية ببشرة طفلك. يمكن وضعه على الوجه والجسم لترطيب البشرة وإزالة البقع الجافة والمساعدة على الشفاء من الطفح الجلدي. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يرطّب ويساعد على الشفاء من الطفح الجلدي
الحل الشامل لاحتياجات العناية اليومية ببشرة طفلك. يمكن وضعه على الوجه والجسم لترطيب البشرة وإزالة البقع الجافة والمساعدة على الشفاء من الطفح الجلدي. إكتشف كلّ المميزات
مراحل النمو