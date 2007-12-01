ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF602/02
انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب
إن الكوب السحري من Philips Avent الخالي من مادة BPA يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه، كما يسهل الشرب منه. تتلاءم الفتحات المزودة بصمامات مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرّب.
العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم [إخلاء المسؤولية: 1]
260 ملل x2
للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
يحافظ الغطاء الثابت على نظافة القمع أثناء التنقل ويضمن نقل الكوب من دون حدوث أي تسرّب
يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.
قمع مقاوم للعضّ للطفل الذي يشرب بثقة من الكوب، مثالي للأطفال في مرحلة التسنين
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