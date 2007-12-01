ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF602/42
انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب
إن أكواب Avent السحرية تمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّها أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ويسهل الشرب منها في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم الأقماع المزودة بصمامات أيضًا مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرب.
العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم [إخلاء المسؤولية: 1]
سعة 260 مل
للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
مع قمع طري ومقابض
يتحكم صمام سحري مبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة
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