المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للجهة العلوية الأمامية من المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للجهة العلوية الأمامية من المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن الفائدة العاطفية

تم إيقافه

Philips Aventكوب مزيّن من Avent

SCF609/01

النظافة أثناء التنقل

يتيح كوب Philips Avent هذا تدفقًا أسرع، ما يُعدّ مثاليًا للأطفال الكثيري الحركة. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. هذا الكوب مزوّد بغطاء قلاّب ومشبك جانبي ذكي لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال.

عرض جميع المزايا
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم [إخلاء المسؤولية: 1]

كوب شراب مانع للتسرّب ولتدفق أسرع

النظافة أثناء التنقل

  • سعة 340 مل

  • مع قمع رياضي للأطفال بدءاً من 18 شهراً

قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.

يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.