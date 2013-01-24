النظافة أثناء التنقل
يتيح كوب Philips Avent هذا تدفقًا أسرع، ما يُعدّ مثاليًا للأطفال الكثيري الحركة. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. هذا الكوب مزوّد بغطاء قلاّب ومشبك جانبي ذكي لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
النظافة أثناء التنقل
يتيح كوب Philips Avent هذا تدفقًا أسرع، ما يُعدّ مثاليًا للأطفال الكثيري الحركة. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. هذا الكوب مزوّد بغطاء قلاّب ومشبك جانبي ذكي لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات
النظافة أثناء التنقل
يتيح كوب Philips Avent هذا تدفقًا أسرع، ما يُعدّ مثاليًا للأطفال الكثيري الحركة. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. هذا الكوب مزوّد بغطاء قلاّب ومشبك جانبي ذكي لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
النظافة أثناء التنقل
يتيح كوب Philips Avent هذا تدفقًا أسرع، ما يُعدّ مثاليًا للأطفال الكثيري الحركة. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. هذا الكوب مزوّد بغطاء قلاّب ومشبك جانبي ذكي لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات
يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.
مشبك جانبي عملي يمكن توصيله بالحزام أو بعربة الأطفال ويمكن أيضاً فكه
تم تصميم القمع بحيث يكون مقاوماً للعضّ ويتيح تدفقاً أسرع، وتكون سعة الكوب أكبر للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية من العمر الكثيري الحركة
يساعدك دائماً الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على الاطمئنان إلى نظافة القمع في المنزل وأثناء التنقل.
يتناسب مع كل أكواب ورضّاعات Philips Avent. كما تُعدّ الأكواب قابلة للتبديل بشكل كامل مع المنتجات الأخرى في المجموعة، ويمكن توصيلها بشافطات حليب الأم أو استخدام صمام الأمان الدائري والحلمة بدلاً من القمع
مراحل النمو
المحتويات
SCF148/52
SCF147/82
SCF146/02