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Philips Avent

كوب مزيّن من Avent

SCF609/01
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • النظافة أثناء التنقل النظافة أثناء التنقل النظافة أثناء التنقل
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    Philips Avent كوب مزيّن من Avent

    SCF609/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    النظافة أثناء التنقل

    يتيح كوب Philips Avent هذا تدفقًا أسرع، ما يُعدّ مثاليًا للأطفال الكثيري الحركة. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. هذا الكوب مزوّد بغطاء قلاّب ومشبك جانبي ذكي لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent كوب مزيّن من Avent

    النظافة أثناء التنقل

    يتيح كوب Philips Avent هذا تدفقًا أسرع، ما يُعدّ مثاليًا للأطفال الكثيري الحركة. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. هذا الكوب مزوّد بغطاء قلاّب ومشبك جانبي ذكي لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات

    النظافة أثناء التنقل

    يتيح كوب Philips Avent هذا تدفقًا أسرع، ما يُعدّ مثاليًا للأطفال الكثيري الحركة. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. هذا الكوب مزوّد بغطاء قلاّب ومشبك جانبي ذكي لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent كوب مزيّن من Avent

    النظافة أثناء التنقل

    يتيح كوب Philips Avent هذا تدفقًا أسرع، ما يُعدّ مثاليًا للأطفال الكثيري الحركة. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. هذا الكوب مزوّد بغطاء قلاّب ومشبك جانبي ذكي لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات

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      النظافة أثناء التنقل

      كوب شراب مانع للتسرّب ولتدفق أسرع

      • سعة 340 مل
      • مع قمع رياضي للأطفال بدءاً من 18 شهراً
      قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

      قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

      يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.

      مشبك جانبي قابل للفك يمكن توصيله بالحزام أو بعربة الأطفال

      مشبك جانبي قابل للفك يمكن توصيله بالحزام أو بعربة الأطفال

      مشبك جانبي عملي يمكن توصيله بالحزام أو بعربة الأطفال ويمكن أيضاً فكه

      تدفق أسرع وقمع مقاوم للعضّ

      تدفق أسرع وقمع مقاوم للعضّ

      تم تصميم القمع بحيث يكون مقاوماً للعضّ ويتيح تدفقاً أسرع، وتكون سعة الكوب أكبر للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية من العمر الكثيري الحركة

      غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه للمحافظة على نظافة القمع

      غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه للمحافظة على نظافة القمع

      يساعدك دائماً الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على الاطمئنان إلى نظافة القمع في المنزل وأثناء التنقل.

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

      يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

      يتناسب القمع الذي يتيح التدفق السريع ومشبك للتثبيت بالحزام مع كل أكواب Philips Avent

      يتناسب مع كل أكواب ورضّاعات Philips Avent. كما تُعدّ الأكواب قابلة للتبديل بشكل كامل مع المنتجات الأخرى في المجموعة، ويمكن توصيلها بشافطات حليب الأم أو استخدام صمام الأمان الدائري والحلمة بدلاً من القمع

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بعمر 18 شهراً أو أكثر
        إنكلترا
        نعم
        قمع يتيح التدفق السريع
        1  قطعة

      • المحتويات

        كوب مزيّن سعة 340 مل / 12 أونصة
        1  قطعة
        غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه
        1  قطعة
        للحزام وعربة الطفل
        1  قطعة

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