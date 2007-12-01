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تم إيقافه
SCF610/05
نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل
إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips.
العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم [إخلاء المسؤولية: 1]
حليب الأم
أكواب يسهل وضع علامة عليها لمساعدتك على تتبّع التواريخ والمحتويات
استخدمي الوصلة للشفط والرضاعة في الكوب عينه
يمكن تخزين أكواب Philips Avent في الثلاجة أو المجمدة ويمكن تنظيفها في الجلاية
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