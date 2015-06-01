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تم إيقافه

Philips Aventرضّاعة Classic للأطفال

SCF686/61

مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

ما زالت تثق الأمهات برضّاعات Classic التي نقدّمها على مدار 30 سنة، لتثبت أنها الخيار المفضل لدى الكثير من الأمهات. فهي مصممة لتوفير رضاعة سهلة ورائعة، كما أنها مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج.*

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العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم [إخلاء المسؤولية: 1]

تثق بها الأمهات على مدار 30 سنة

مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

  • رضّاعة

  • 11 أونصة/330 مل

  • حلمة تدفّق متغير

  • الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر

رضاعة سهلة بفضل الصمام الفريد على الحلمة

يتكيّف الصمام الفريد على الحلمة وفقًا لوتيرة رضاعة الطفل. كذلك، يتدفق الحليب بحسب السرعة التي يختارها طفلك فقط، لتخفيض احتمال رضاعة كمية حليب زائدة والتقيؤ والتجشؤ والغازات

مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**

شكل صحي لراحة قصوى

شكل صحي لراحة قصوى

بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى لأيدي الطفل يديه الصغيرتين جداً.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011

  2. أظهرت الدراسات أن نسبة المغص لدى الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم برضّاعة Philips Avent كانت بالإجمال أقل من نسبة المغص لدى الأطفال الذين أُطعموا برضّاعة تقليدية. علاوةً على ذلك، توصلنا إلى أنّ نسبة الاضطراب لدى الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم برضّاعة Philips Avent كانت بالإجمال أقل من نسبة المغص لدى الأطفال الذين أُطعموا برضّاعة من علامة تجارية مهمة أخرى.