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Philips Avent

شوكة وملعقة وسكين لسن 18 شهراً وما فوق

SCF714/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم
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    Philips Avent شوكة وملعقة وسكين لسن 18 شهراً وما فوق

    SCF714/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

    إن مجموعة أدوات المائدة SCF714/00 من Philips Avent هي الحل الأنسب لمراحل نمو طفلك

    Philips Avent شوكة وملعقة وسكين لسن 18 شهراً وما فوق

    مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

    إن مجموعة أدوات المائدة SCF714/00 من Philips Avent هي الحل الأنسب لمراحل نمو طفلك

    مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

    إن مجموعة أدوات المائدة SCF714/00 من Philips Avent هي الحل الأنسب لمراحل نمو طفلك

    Philips Avent شوكة وملعقة وسكين لسن 18 شهراً وما فوق

    مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

    إن مجموعة أدوات المائدة SCF714/00 من Philips Avent هي الحل الأنسب لمراحل نمو طفلك

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    مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

    أدوات المائدة من Avent

    سهولة في الإمساك لليدين الصغيرتين – مثالية ليأكل الصغار بمفردهم

    سهولة في الإمساك لليدين الصغيرتين – مثالية ليأكل الصغار بمفردهم

    مقابض مقاومة للانزلاق - يسهل الإمساك بها وتستقر على الوعاء بلا انزلاق

    مقابض مقاومة للانزلاق - يسهل الإمساك بها وتستقر على الوعاء بلا انزلاق

    ملعقة وشوكة بتجويف عميق

    ملعقة وشوكة بتجويف عميق

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في الصين
      نعم

    • المحتويات

      شوكة للأطفال الصغار
      1
      ملعقة للأطفال الصغار
      1
      سكين للأطفال الصغار
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    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      0.067  كلغ
      مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
      الملعقة/السكين: 140 (طول) X ‏28 (عرض) X ‏18 (عمق) الشوكة: 152 (طول) X‏ 25 (عرض) X‏ 15 (عمق)  ملليمترًا
      أبعاد الصندوق F
      28 (عمق) X‏ 116 (عرض) X ‏240 (ارتفاع)  ملليمترًا
      عدد الصناديق F في الصندوق A
      6

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