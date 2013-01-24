الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Philips Avent

مجموعة أدوات طعام الأطفال الصغار بسن 6 أشهر وما فوق

SCF716/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
    -{discount-value}

    Philips Avent مجموعة أدوات طعام الأطفال الصغار بسن 6 أشهر وما فوق

    SCF716/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    مجموعة وجبات الطعام SCF716/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent مجموعة أدوات طعام الأطفال الصغار بسن 6 أشهر وما فوق

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    مجموعة وجبات الطعام SCF716/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    مجموعة وجبات الطعام SCF716/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent مجموعة أدوات طعام الأطفال الصغار بسن 6 أشهر وما فوق

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    مجموعة وجبات الطعام SCF716/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل tableware
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

      مجموعة وجبات الطعام للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية

      • خالية من BPA
      مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال

      مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال

      قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب

      قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب

      ملعقة وشوكة بتجويف عميق

      ملعقة وشوكة بتجويف عميق

      سهولة في الإمساك لليدين الصغيرتين – مثالية ليأكل الصغار بمفردهم

      سهولة في الإمساك لليدين الصغيرتين – مثالية ليأكل الصغار بمفردهم

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في الصين
        نعم
        وزن المنتج
        0.523  كلغ

      • المحتويات

        وعاء كبير
        1
        صحن مقسّم
        1  قطعة
        وعاء صغير
        1  قطعة
        شوكة للأطفال الصغار
        1
        ملعقة للأطفال الصغار
        1

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        90 (عمق) X‏ 306 (عرض) X ‏353 (ارتفاع)  ملليمترًا
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        6

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الجوائز

            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند