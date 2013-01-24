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Philips Avent

أكواب تخزين الطعام من Avent

SCF720/10
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • الحل الأمثل لتخزين الطعام داخل المنزل وخارجه الحل الأمثل لتخزين الطعام داخل المنزل وخارجه الحل الأمثل لتخزين الطعام داخل المنزل وخارجه
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    Philips Avent أكواب تخزين الطعام من Avent

    SCF720/10
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    الحل الأمثل لتخزين الطعام داخل المنزل وخارجه

    إن أكواب تخزين الطعام SCF720/10 من Philips Avent متعددة الاستعمالات وسهلة الاستخدام. وهي مصممة لتتماشى مع نمو الطفل. وتعتبر هذه الأكواب مثالية لتخزين الطعام في المنزل وخارجه. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent أكواب تخزين الطعام من Avent

    الحل الأمثل لتخزين الطعام داخل المنزل وخارجه

    إن أكواب تخزين الطعام SCF720/10 من Philips Avent متعددة الاستعمالات وسهلة الاستخدام. وهي مصممة لتتماشى مع نمو الطفل. وتعتبر هذه الأكواب مثالية لتخزين الطعام في المنزل وخارجه. إكتشف كلّ المميزات

    الحل الأمثل لتخزين الطعام داخل المنزل وخارجه

    إن أكواب تخزين الطعام SCF720/10 من Philips Avent متعددة الاستعمالات وسهلة الاستخدام. وهي مصممة لتتماشى مع نمو الطفل. وتعتبر هذه الأكواب مثالية لتخزين الطعام في المنزل وخارجه. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent أكواب تخزين الطعام من Avent

    الحل الأمثل لتخزين الطعام داخل المنزل وخارجه

    إن أكواب تخزين الطعام SCF720/10 من Philips Avent متعددة الاستعمالات وسهلة الاستخدام. وهي مصممة لتتماشى مع نمو الطفل. وتعتبر هذه الأكواب مثالية لتخزين الطعام في المنزل وخارجه. إكتشف كلّ المميزات

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      الحل الأمثل لتخزين الطعام داخل المنزل وخارجه

      أكواب تخزين الطعام خالية من مادة BPA

      • خالية من BPA
      مقاوم للتسرّب

      مقاوم للتسرّب

      غطاء يفتح بالدوران لتخزين وتنقّل آمنين

      سهلة التنظيم

      سهلة التنظيم

      أكواب متينة وقابلة للتكديس من Philips Avent مع سطح قابل للكتابة عليه لمساعدتك في تتبّع التواريخ والمحتويات

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن وضعها في المايكرويف

      يمكن وضعها في المايكرويف

      ملائمة للثلاجة/المجمدة

      ملائمة للثلاجة/المجمدة

      تتضمّن كتيّب وصفات

      تم تطوير الوصفات بالتعاون مع جودي مور وهي خبيرة تغذية وأخصائية تغذية معتمدة متخصصة في مجال تغذية الأطفال.

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • المحتويات

        ملعقة فطام
        1  قطعة
        خالية من مادة BPA*
        نعم
        غطاء كوب تخزين الحليب
        20  قطعة
        كوب فيا معقّم مسبقاً (سعة 180 مل/ 6 أونصات)
        10  قطعة
        كوب التخزين (240 مل/8 أونصات)
        10  قطعة
        دليل وصفات طعام
        1  قطعة

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