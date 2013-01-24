الحل الأمثل لتخزين الطعام داخل المنزل وخارجه
إن أكواب تخزين الطعام SCF720/10 من Philips Avent متعددة الاستعمالات وسهلة الاستخدام. وهي مصممة لتتماشى مع نمو الطفل. وتعتبر هذه الأكواب مثالية لتخزين الطعام في المنزل وخارجه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الحل الأمثل لتخزين الطعام داخل المنزل وخارجه
إن أكواب تخزين الطعام SCF720/10 من Philips Avent متعددة الاستعمالات وسهلة الاستخدام. وهي مصممة لتتماشى مع نمو الطفل. وتعتبر هذه الأكواب مثالية لتخزين الطعام في المنزل وخارجه. إكتشف كلّ المميزات
الحل الأمثل لتخزين الطعام داخل المنزل وخارجه
إن أكواب تخزين الطعام SCF720/10 من Philips Avent متعددة الاستعمالات وسهلة الاستخدام. وهي مصممة لتتماشى مع نمو الطفل. وتعتبر هذه الأكواب مثالية لتخزين الطعام في المنزل وخارجه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الحل الأمثل لتخزين الطعام داخل المنزل وخارجه
إن أكواب تخزين الطعام SCF720/10 من Philips Avent متعددة الاستعمالات وسهلة الاستخدام. وهي مصممة لتتماشى مع نمو الطفل. وتعتبر هذه الأكواب مثالية لتخزين الطعام في المنزل وخارجه. إكتشف كلّ المميزات
غطاء يفتح بالدوران لتخزين وتنقّل آمنين
أكواب متينة وقابلة للتكديس من Philips Avent مع سطح قابل للكتابة عليه لمساعدتك في تتبّع التواريخ والمحتويات
تم تطوير الوصفات بالتعاون مع جودي مور وهي خبيرة تغذية وأخصائية تغذية معتمدة متخصصة في مجال تغذية الأطفال.
مراحل النمو
المحتويات