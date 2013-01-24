راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل

تحتوي مجموعة تجهيزات طعام الطفل الخاصة بالسفر من Philips Avent على طبق مقسّم وعريض للطعام، وحاويتين صغيرتين قابلتين للفك، وملعقة فطام مضمّنة، وممسحة امتصاص لمنع حدوث أي تسرّب. إنها رفيق السفر المثالي لأي أم أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات