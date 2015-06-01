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تم إيقافه

Philips Aventمجموعة تجهيزات الطعام للسفر Avent، عمر 6 أشهر وأكثر

SCF724/00

راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل

تحتوي مجموعة تجهيزات طعام الطفل الخاصة بالسفر من Philips Avent على طبق مقسّم وعريض للطعام، وحاويتين صغيرتين قابلتين للفك، وملعقة فطام مضمّنة، وممسحة امتصاص لمنع حدوث أي تسرّب. إنها رفيق السفر المثالي لأي أم أثناء التنقل.

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العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم 1

محسّن لتناول الطعام أثناء التنقل

راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل

  • أدوات الطعام للأطفال للسفر

مجموعة تجهيزات طعام الطفل الخاصة بالسفر

تحتوي مجموعة تجهيزات طعام الطفل الخاصة بالسفر من Philips Avent على طبق مقسّم وعريض للطعام مع غطاء وطبقَين فرديَين قابلَين للفك مع أغطية مثالية للوجبات الخفيفة أو حصص الطعام الأصغر.

أغطية آمنة تمنع حدوث أي تسرب وتبقي الحاوية نظيفة

أغطية آمنة تمنع حدوث أي تسرب وتبقي الحاوية نظيفة

تتضمن ملعقة فطام مضمّنة وممسحة امتصاص

المواصفات التقنية

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  1. استنادًا إلى استطلاع رأي لقياس مستوى الرضا أُجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 8139 مستخدمًا للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2024. 