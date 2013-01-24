راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل
تحتوي مجموعة تجهيزات طعام الطفل الخاصة بالسفر من Philips Avent على طبق مقسّم وعريض للطعام، وحاويتين صغيرتين قابلتين للفك، وملعقة فطام مضمّنة، وممسحة امتصاص لمنع حدوث أي تسرّب. إنها رفيق السفر المثالي لأي أم أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل
تحتوي مجموعة تجهيزات طعام الطفل الخاصة بالسفر من Philips Avent على طبق مقسّم وعريض للطعام، وحاويتين صغيرتين قابلتين للفك، وملعقة فطام مضمّنة، وممسحة امتصاص لمنع حدوث أي تسرّب. إنها رفيق السفر المثالي لأي أم أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات
راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل
تحتوي مجموعة تجهيزات طعام الطفل الخاصة بالسفر من Philips Avent على طبق مقسّم وعريض للطعام، وحاويتين صغيرتين قابلتين للفك، وملعقة فطام مضمّنة، وممسحة امتصاص لمنع حدوث أي تسرّب. إنها رفيق السفر المثالي لأي أم أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل
تحتوي مجموعة تجهيزات طعام الطفل الخاصة بالسفر من Philips Avent على طبق مقسّم وعريض للطعام، وحاويتين صغيرتين قابلتين للفك، وملعقة فطام مضمّنة، وممسحة امتصاص لمنع حدوث أي تسرّب. إنها رفيق السفر المثالي لأي أم أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات
يحتوي هذا المنتج على 0% BPA
تحتوي مجموعة تجهيزات طعام الطفل الخاصة بالسفر من Philips Avent على طبق مقسّم وعريض للطعام مع غطاء وطبقَين فرديَين قابلَين للفك مع أغطية مثالية للوجبات الخفيفة أو حصص الطعام الأصغر.
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