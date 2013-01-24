انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب
يأتي الكوب مع القمع SCF750/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب
يأتي الكوب مع القمع SCF750/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات
انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب
يأتي الكوب مع القمع SCF750/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب
يأتي الكوب مع القمع SCF750/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات
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يتحكّم الصمام المبتكر الخاص بكوب القمع من Philips Avent في التدفق ويضمن عدم حدوث أي تسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه
إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.
مراحل النمو
الوزن والأبعاد
الوزن والأبعاد