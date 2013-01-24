انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

يأتي الكوب مع القمع SCF750/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات