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Philips Avent

كوب مع قمع

SCF754/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً
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    Philips Avent كوب مع قمع

    SCF754/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

    يتميّز الكوب مع القمع SCF754/00 من Avent بتدفق سريع وهو مثالي للأطفال الكثيري الحركة. يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يأتي الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي ذكي لربطه بالحزام أو عربة الأطفال إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب مع قمع

    صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

    يتميّز الكوب مع القمع SCF754/00 من Avent بتدفق سريع وهو مثالي للأطفال الكثيري الحركة. يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يأتي الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي ذكي لربطه بالحزام أو عربة الأطفال إكتشف كلّ المميزات

    صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

    يتميّز الكوب مع القمع SCF754/00 من Avent بتدفق سريع وهو مثالي للأطفال الكثيري الحركة. يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يأتي الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي ذكي لربطه بالحزام أو عربة الأطفال إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب مع قمع

    صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

    يتميّز الكوب مع القمع SCF754/00 من Avent بتدفق سريع وهو مثالي للأطفال الكثيري الحركة. يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يأتي الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي ذكي لربطه بالحزام أو عربة الأطفال إكتشف كلّ المميزات

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      صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

      كوب مانع للتسرّب ويتيح التدفق السريع

      • سعة 340 مل
      • قمع لتدفق سريع للأطفال بعمر 18+ شهراً
      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

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      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        12-18 شهراً وما فوق
        الصين
        نعم
        وزن المنتج
        0.117  كلغ
        كوب (340 مل/ 12 أونصة)
        1  قطعة
        مشبك للتثبيت بالحزام
        1  قطعة
        قمع يتيح التدفق السريع
        1  قطعة

      • الوزن والأبعاد

        عدد صناديق F في صندوق A
        6  قطعة

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        76 (عمق) X‏ 100 (عرض) X ‏261 (ارتفاع)  ملليمترًا
        مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
        76 (عمق) X‏ 100 (عرض) X ‏261 (ارتفاع)  ملليمترًا

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