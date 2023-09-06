SCY930/01
تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
لا تدرّ حلمة Natural Response الحليب إلا عندما يشرب الطفل بفعالية. يمكن للأطفال الشرب بحسب إيقاعيهم الخاص كما لو كانوا يرضعون من الثدي، بحيث يسهل الدمج ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية. راجعي أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعمل حلمة Natural Response بالتزامن مع إيقاع رضاعة طفلك الطبيعي، ما يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تأتي الحلمة مزوّدة بفتحة فريدة تدرّ الحليب فقط عندما يشرب الطفل بشكل نشط. وبالتالي، عندما يتوقف الطفل عن البلع مؤقتًا ليتنفس، يتوقف الحليب مؤقتًا أيضًا.
تم تصميم الحلمة الواسعة والناعمة والمرنة لمحاكاة شكل الصدر وملمسه، الأمر الذي يساعد طفلك على الالتقام والرضاعة بشكل مريح.
إذا كان طفلك حديث الولادة لا يتناول باستمرار كمية كافية من الحليب طوال جلسات الرضاعة أو يعاني من مشاكل في الحصول على الحليب، فانتقلي إلى حلمة ذات معدل تدفق أعلى. وفي حال واجهت مشاكل مستمرة في التغذية، فاستشيري أخصائي الرعاية الصحية.
تم تصميم الصمام المضاد للمغص لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك في أثناء الرضاعة وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.
تم تصميم فتحة الحلمة لدرّ الحليب فقط عندما يقوم الطفل بالرضاعة، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أن الحليب لن يتم هدره، سواءٌ أكنت في المنزل أم أثناء التنقل.
إن الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent، المصنوعة من زجاج بوروسيليكات بجودة متميّزة، مقاومة للسخونة والصدمات الحرارية. ويمكن بالتالي تخزينها في الثلاجة وتسخينها بأمان، كما يمكن تعقيمها.
يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.
توفر الرضّاعة التي تتميز بحجم عنق عريض سهولة التعبئة والتنظيف. وهي تتكون من قطع قليلة تتيح تجميعها بسرعة وسهولة.
إن رضّاعات وحلمات Natural من Philips Avent مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA*.
تختلف رضّاعات الأطفال Natural Response الجديدة التي نقدمها عن رضّاعات الأطفال ذات التدفق الحر. وتمامًا مثل الرضاعة الطبيعية، يمكن أن يتطلب الأمر بضع محاولات للإرضاع بطريقة صحيحة. وهذا أمرٌ طبيعي للغاية.
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