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Shaver series 5000

رؤوس حلاقة

SH50/50
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التصنيف الإجمالي / 5
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    Shaver series 5000 رؤوس حلاقة

    SH50/50
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

    في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. متوافق مع آلات الحلاقة Series 5000 و6000 وAquaTouch. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 5000 رؤوس حلاقة

    أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

    في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. متوافق مع آلات الحلاقة Series 5000 و6000 وAquaTouch. إكتشف كلّ المميزات

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      أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

      قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل

      • شفرات MultiPrecision
      • تتلاءم مع S5000 ‏(S5xxx)
      • تتلاءم مع AquaTouch ‏(S5xxx)
      • تتلاءم مع S6000 ‏(S6XXX)
      رؤوس بديلة لآلة الحلاقة Series 5000 و6000

      رؤوس بديلة لآلة الحلاقة Series 5000 و6000

      تتوافق رؤوس SH50 البديلة مع آلة الحلاقة series 5000‏ (S5xxx) وآلة الحلاقة series 6000 ‏(S6xxx) وPowerTouch ‏(PT8xx).

      استبدال رؤوس آلة الحلاقة بخطوتَين فقط

      استبدال رؤوس آلة الحلاقة بخطوتَين فقط

      تتميّز آلات الحلاقة من Philips بتذكير مضمن على شكل رمز وحدة حلاقة. سيضيء هذا الرمز للإشارة إلى موعد استبدال رؤوس الحلاقة.

      رؤوس حلاقة سهلة الاستبدال

      رؤوس حلاقة سهلة الاستبدال

      1. افتح آلة الحلاقة من خلال الضغط على زر "التحرير"؛ 2. أزل حلقات التثبيت عبر تدويرها بعكس اتجاه عقارب الساعة؛ 3. أخرج رؤوس الحلاقة القديمة وأدخل الرؤوس البديلة بحذر؛ تأكد من محاذاة الرؤوس بدقة مع الإعداد؛ 4. استبدل حلقات التثبيت وأحكم تثبيتها عبر تدوير القفل باتجاه عقارب الساعة؛ 5. عند إغلاق رأس الحلاقة بالطريقة المناسبة، ستسمع صوت طقطقة.

      إعادة تعيين آلة الحلاقة بعد استبدال رؤوس الحلاقة

      إعادة تعيين آلة الحلاقة بعد استبدال رؤوس الحلاقة

      بعد استبدال رؤوس الحلاقة، يمكنك إعادة تعيين تذكير الاستبدال عبر الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لأكثر من 7 ثوانٍ وإلا، سيتوقف مشغّل الاستبدال تلقائيًا بعد 9 عمليات حلاقة متتالية.

      أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

      أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

      للاستمتاع بأداء كامل 100% من جديد، استبدل رؤوس الحلاقة كل سنتَين.

      ترفع الشفرات الشعر الطويل والقصير ثم تقصّه لحلاقة سريعة

      ترفع الشفرات الشعر الطويل والقصير ثم تقصّه لحلاقة سريعة

      احصل على حلاقة دقيقة وسريعة. يرفع نظام الشفرات MultiPrecision كل الشعيرات وشعيرات اللحية المتبقية ويقصها، كل ذلك بتمريرات قليلة.

      تعمد آلية Lift & Cut المتميّزة إلى رفع الشعر لقصه بدقة تامة

      تعمد آلية Lift & Cut المتميّزة إلى رفع الشعر لقصه بدقة تامة

      تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. إذ ترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح دون مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.

      المواصفات التقنية

      • رؤوس حلاقة

        تتلاءم مع نوع المنتج
        • Shaver series 5000 ‏(S5xxx)
        • AquaTouch ‏(S5xxx)
        • PowerTouch‏ (PT8xx وPT7xx)
        • AquaTouch ‏(AT8xx وAT7xx)
        • آلة الحلاقة Series 6000 ‏(S6xxx)
        رؤوس الحلاقة بكل حزمة
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      • تنظيف

        الاستخدام
        استخدام رذاذ تنظيف HQ110

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