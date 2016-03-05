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Perfect replacementجهاز تحكّم عن بُعد شامل

SRP2018/10

جهاز تحكّم عن بُعد شامل 8 في 1.

بفضل هذا الجهاز، يمكنك الاستغناء عما يصل إلى 8 أجهزة تحكّم عن بُعد، مثل التلفزيون وجهاز القمر الصناعي، ومشغّل الوسائط، وBlue-ray، وDVD، ومكبر الصوت العمودي، ووحدة التحكّم بالألعاب، وAux والمزيد غير ذلك. يمكنك إعداده بسهولة تامة باستخدام مكتبة التعليمات البرمجية أو انسخ جهاز التحكّم عن بُعد الحالي باستخدام وظيفة التعلّم.

عرض جميع المزايا

مع وظيفة التعلّم

جهاز تحكّم عن بُعد شامل 8 في 1.

  • 8 في 1

  • زر ذكي

  • وظيفة التعلّم

متوافق مع ما يصل إلى 2000 علامة تجارية شائعة

مكتبة رموز الأشعة تحت الحمراء مع ما يصل إلى 8000 رمز

تحتوي قاعدة بيانات رموز الأشعة تحت الحمراء على أهم العلامات التجارية الاستهلاكية والعلامات التجارية المحلية الشائعة لأجهزة التلفزيون، وأجهزة القمر الصناعي، ومشغلات الوسائط، وBlue-ray، وDVD، ومكبر الصوت العمودي ووحدة التحكّم بالألعاب، إلخ.

زر ذكي واحد يعمل باللمس للوصول إلى قائمة التطبيقات في التلفزيون

تمكّن من الوصول إلى مكتبة التطبيقات في التلفزيون بواسطة الزر الذكي. كذلك، يمكنك تحديد رمز وإعداده من مكتبة الرموز.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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