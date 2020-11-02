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SWV5531/00
اختبر صورًا عالية الوضوح بدقة Ultra Hi-Definition
اختبر دقة Ultra HD 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. يدعم HDMI العالي السرعة نظام الصوت الكامل بـ 32 قناة مع معدل أخذ عينات يصل إلى 1536 كيلوهرتز
4K، 60 هرتز
18 جيجابايت في الثانية
3 م
تجربة مشاهدة وألعاب فائقة مع صور بـ 60 إطارًا في الثانية كحد أقصى.
تقدّم الموصلات المطلية بالذهب قابلية توصيل أفضل من خلال خفض مقاومة التلامس. بالإضافة إلى ذلك، فهي تمنع تدهور حالة الموصل من خلال الأكسدة.
يدعم جميع تنسيقات الفيديو ثلاثية الأبعاد، ما يمكّنك من الحصول على مسرح منزلي حقيقي ثلاثي الأبعاد وتطبيقات ألعاب واقعية.
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