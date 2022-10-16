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SWV5733B/00
اختبر صورًا عالية الوضوح بدقة Ultra Hi-Definition
اختبر دقة Ultra HD 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. يدعم HDMI العالي السرعة نظام الصوت الكامل بـ 32 قناة مع معدل أخذ عينات يصل إلى 1536 كيلوهرتز. مع كبل بطول 3 أمتار.
HDMI 2.0
18 جيجابايت في الثانية
4K، 60 هرتز
3 م
تجربة مشاهدة وألعاب فائقة مع صور بـ 60 إطارًا في الثانية كحد أقصى.
يدعم جميع تنسيقات الفيديو ثلاثية الأبعاد، ما يمكّنك من الحصول على مسرح منزلي حقيقي ثلاثي الأبعاد وتطبيقات ألعاب واقعية.
يسمح للتلفزيون المتصل بسلك HDM والمزوّد بموالف مضمّن بإرسال بيانات الصوت الرقمية إلى نظام الصوت المحيط، ما يقضي على الحاجة إلى توفير سلك صوت منفصل.
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