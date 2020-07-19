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موزّع USB-C ثنائي

SWV6125G/59

موزّع USB-C ثنائي ممتدّ إلى 5 منافذ صغيرة

USB-C ممتدّ إلى 5 منافذ: HDMI ومنفذَي USB-C مع تسليم الطاقة ومنفذَي USB-A.

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يدعم HDMI

موزّع USB-C ثنائي ممتدّ إلى 5 منافذ صغيرة

  • 5 مآخذ

  • HDMI

  • منفذ USB

  • USB Type-C مع ميزة تسليم الطاقة

يدعم نقل البيانات بواسطة USB 3.0

يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 5 جيجابت في الثانية بواسطة USB 3.0.

منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة

يشكّل منفذ USB-C موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات المخصصة للأماكن الخارجية والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB الذي يحدد معايير تزويد الطاقة بقوة 15 و27 و45 واط وصولاً إلى 100 واط.

توافق الإصدارات السابقة حتى USB 3.0

يدعم نقل البيانات بسرعة فائقة بمعد 5 جيجابت في الثانية بواسطة USB 3.0، توافق الإصدارات السابقة حتى USB 2.0،سرعة النقل تبلغ 480 ميجابت في الثانية.

المواصفات التقنية

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