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تم إيقافه

سماعة Soundbar

TAB5305/98

إعداد صوت التلفزيون

صوت أفضل. حب أكبر. يرتقي مكبر الصوت العمودي ومضخم الصوت اللاسلكي هذا بصوت التلفزيون إلى المستوى التالي، للحصول على صوت أوضح وجهير أعمق. وبفضل تقنية Bluetooth، وإدخال الصوت، والإدخالات البصرية، يمكنك إطلاق العنان للموسيقى أيضًا.

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إعداد صوت التلفزيون

  • مضخم صوت لاسلكي بقناة 2.1

  • Bluetooth®‎

  • HDMI ARC

أبعاد مضخم الصوت: 149,5‏x‏225‏x‏267 مم

يمكن وضعه على طاولة التلفزيون أو الحائط أو أي سطح مستوٍ

كتائف تركيب على الحائط مضمّنة

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  1. إن عبارتَي HDMI وHDMI High-Definition Multimedia Interface وحقوق المظهر التجاري لـ HDMI وشعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجّلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.‎.