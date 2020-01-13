Screen Fit للعرض المثالي في كل مرة

مهما كنت تشاهد وعلى أي تلفزيون، تضمن لك Screen Fit أن تغطي الصورة الشاشة بأكملها. يتم القضاء على الأشرطة السوداء المزعجة الموجودة في أعلى الشاشة وأسفلها من دون الحاجة إلى القيام بعمليات ضبط يدوية مملة. ما عليك سوى الضغط على زر Screen Fit ثم اختيار التنسيق والاستمتاع بمشاهدة فيلم ملء الشاشة.