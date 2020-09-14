كل الموسيقى ومحطات بودكاست لديك والمزيد غير ذلك

يمكنك الاختيار بين النغمات الكلاسيكية وأحدث محطات البودكاست. كما أصبح بإمكانك بث أفضل إرسال لتطبيق Spotify من خلال شبكة الاتصال اللاسلكية Wi-Fi بفضل Spotify Connect. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بث قوائم التشغيل والمزيد غير ذلك من خلال Bluetooth أو تشغيل أقراص CD أو الاتصال بمصادر أخرى عبر إدخال الصوت أو USB.