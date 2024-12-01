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TAS1108BK/00
أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
أضف بعض الإضاءة المتغيرة إلى موسيقاك باستخدام مكبر الصوت الرائع هذا المزود بتقنية Bluetooth. اختر وضع الإضاءة متعدد الألوان المفضل لديك لإضفاء بعض الأجواء أو للاسترخاء على ضوء الليل اللطيف في نهاية يوم طويل.
الإصدار 5.3 من Bluetooth
أوضاع إضاءة متعددة
إجمالي قوة إخراج RMS 3 واط
قم بالإقران بمكبري صوت للحصول على صوت إستيريو
هل تبحث عن صوت أكثر عمقًا؟ يمكنك بسهولة توصيل مكبري صوت متطابقين معًا لإنتاج صوت إستيريو رائع. وعند توصيل مكبر صوت ثانٍ، ستتزامن أيضًا أوضاع إضاءة العرض بينهما.
يتميز مكبر الصوت الرائع ده بأوضاع إضاءة متعددة لتضفي أجواءً مميزة على موسيقاك. اختر بين إضاءة متعددة الألوان، وإضاءة متدرجة، وإضاءة ليلية بيضاء وناعمة لما تحب تسترخي في نهاية يوم طويل.
تضفي الزوايا الانسيابية والمستديرة لمكبر الصوت والإضاءة الهادئة التي تخفت تدريجيًا مظهرًا أنيقًا. وبفضل حجمه الصغير الذي يسهّل حمله معك، لا يتميز مكبر الصوت بسهولة نقله من غرفة لأخرى فحسب، بل يبدو رائعًا في أي منها أيضًا.
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