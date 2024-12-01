تصميم انسيابي بحواف دائرية

تضفي الزوايا الانسيابية والمستديرة لمكبر الصوت والإضاءة الهادئة التي تخفت تدريجيًا مظهرًا أنيقًا. وبفضل حجمه الصغير الذي يسهّل حمله معك، لا يتميز مكبر الصوت بسهولة نقله من غرفة لأخرى فحسب، بل يبدو رائعًا في أي منها أيضًا.