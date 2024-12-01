مقاوم للماء بتصنيف IPX7

مكبر الصوت الصغير الرائع ده جاهز لأي حاجة. سواء فاجأك المطر، أو كنت بتتمرّن وبتعرق، أو حتى قفزت من قارب، فتصنيف مقاومة الماء IPX7 يعني إن مكبر الصوت ممكن يتغمر في الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة من غير أي مشاكل.