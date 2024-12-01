ضمان لمدة عامين
TAS1509BK/00
اسمع موسيقاك بوضوح أينما كنت
خد موسيقاك معاك أينما تروح مع مكبر الصوت الرائع ده بتقنية Bluetooth. بيوفر المشع السلبي صوت جهير قوي، وتصنيف IPX7 معناه إن مكبر الصوت ممكن يتغمر في الميه لمدة 30 دقيقة من غير أي مشكلة. استقبل المكالمات من غير استخدام إيديك أينما كنت.
مشع سلبي. صوت جهير قوي
اقرن مكبري صوت للحصول على صوت ستيريو
قدرة خرج RMS تبلغ 5W
مقاوم للماء بتصنيف IPX7
تقدم هذه السماعة الصغيرة الرائعة صوتًا جهيرًا غنيًا وقويًا بشكل مذهل. اصطحب موسيقاك معك واستمع إليها بوضوح في الحديقة أو أثناء المشي أو على الشاطئ. مثالية لاصطحابها معك مهما كانت خططك.
هل تبحث عن صوت أكثر عمقًا؟ يمكنك بسهولة توصيل مكبري صوت متطابقين للحصول على صوت إستيريو رائع. واستمتع بالموسيقى بالطريقة التي ينبغي أن تُسمع بها. حتى وأنت في الخارج، لن تفوت أي نغمة أو كلمة.
مكبر الصوت الصغير الرائع ده جاهز لأي حاجة. سواء فاجأك المطر، أو كنت بتتمرّن وبتعرق، أو حتى قفزت من قارب، فتصنيف مقاومة الماء IPX7 يعني إن مكبر الصوت ممكن يتغمر في الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة من غير أي مشاكل.
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