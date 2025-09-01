وقت تشغيل طويل وتوضيب سهل وقدرة على تحمل القليل من المياه

بفضل وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة في عملية شحن واحدة، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى طوال اليوم وحتى الليل. يسهّل الحزام العملي حمل مكبر الصوت هذا، كما أن هيكله المقاوم للرذاذ بتصنيف IPX5 يحميه من قطرات المطر والانسكابات. يمنحك الشحن لمدة 30 دقيقة 5 ساعات من التشغيل، ويستغرق إعادة الشحن الكامل حوالي ساعتين ونصف.