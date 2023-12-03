شكل جميل ذكي مغطى بالقماش

تساهم الزوايا الناعمة والمستديرة والقماش المستخدم للتغطية في إضافة جمالية أنيقة. ويسهّل الرباط المرفق حمل مكبر الصوت معك، إذ لا يسهل حمل مكبر الصوت هذا من غرفة إلى أخرى فحسب، بل إنه يبدو رائعًا في أي منها!