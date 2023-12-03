ضمان لمدة عامين
TAS2307BK/97
خصّص وقت الاستماع إلى الموسيقى وفقًا لمزاجك
قم بإضاءة أي غرفة باستخدام مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الرائع هذا. اختر بين ثلاثة أوضاع إضاءة متعددة الألوان لتعكس مزاجك أو ضوء ليليًا لطيفًا في نهاية يوم طويل. يسهّل الرباط المرفق حمل مكبّر الصوت.
مشع غير فعال. جهير مدوٍّ
ثلاثة أوضاع إضاءة
RMS بقدرة 5 واط
رباط مرفق
يتميّز الصوت الجهير الذي يصدره مكبر الصوت الصغير هذا بأنه قوي ومدوٍّ. احمل موسيقاك معك واسمعها بوضوح في أي غرفة في المنزل. مثالي للعمل والراحة واللعب في المنزل.
يتميز مكبر الصوت الرائع هذا بثلاثة أوضاع للضوء حتى تتمكن من تخصيص موسيقاك وفقًا لمزاجك. اختر بين شاشة حفلة متعددة الألوان، وخفت متعدد الألوان، وخفت أبيض ناعم عندما تريد الاسترخاء في نهاية يوم طويل.
تساهم الزوايا الناعمة والمستديرة والقماش المستخدم للتغطية في إضافة جمالية أنيقة. ويسهّل الرباط المرفق حمل مكبر الصوت معك، إذ لا يسهل حمل مكبر الصوت هذا من غرفة إلى أخرى فحسب، بل إنه يبدو رائعًا في أي منها!
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