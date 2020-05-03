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تم إيقافه

مكبر صوت لاسلكي

TAS6305/00

حفلات رائعة طوال الوقت

استمتع بالحفلة لوقت أطول بفضل مكبر الصوت المقاوم للمياه بتقنية Bluetooth الذي يمنحك وقت تشغيل يبلغ 20 ساعة. سيرقص الجميع على إيقاع الموسيقى مع صوت الجهير المدوّي. كذلك، يمكنك شحن جهازك الذكي عبر منفذ USB بفضل بطارية مكبر الصوت العالية السعة.

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حفلات رائعة طوال الوقت

  • Bluetooth®‎

  • قدرة إخراج تبلغ 30 واط

  • وقت تشغيل يستمر 20 ساعة

  • وظيفة بنك الطاقة المضمّنة

دَع الصوت يصدح. قم بالإقران للحصول على صوت استيريو

دَع الصوت يصدح. قم بالإقران للحصول على صوت استيريو

يقدّم المشعان الثنائيان غير الفعالَين صوت جهير قويًا، كما يبقى الصوت نقيًا حتى على المستويات المرتفعة. هل تريد تكون حفلتك أضخم؟ قم بالإقران بمكبر صوت مشابه للحصول على صوت استيريو. تومض أضواء LED من كل طرف من مكبر الصوت على وقع النغمات.

مقاوم للمياه وجاهز للاستخدام

مقاوم للمياه وجاهز للاستخدام

يتميّز مكبر الصوت المحمول بتقنية Bluetooth هذا بتصنيف IPX7، أي أنه قادر على تحمّل غمره بالمياه بعمق يصل إلى متر واحد ولمدة تصل إلى 30 دقيقة. يمكنك الاحتفال أثناء الاستحمام أو بجانب حوض السباحة أو حتى في حوض السباحة! يصل النطاق اللاسلكي إلى 20 م.

وقت تشغيل يبلغ 20 ساعة. وظيفة بنك الطاقة المضمّنة

وقت تشغيل يبلغ 20 ساعة. وظيفة بنك الطاقة المضمّنة

تتميّز بطارية الليثيوم أيون بقوة 4400 ميللي أمبير في الساعة، للحصول على وقت تشغيل يبلغ 20 ساعة. كذلك، يمكنك شحن جهازك الذكي عبر منفذ USB الخاص بمكبر الصوت. يستغرق شحن البطارية بالكامل 6 ساعات.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.