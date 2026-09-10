ضمان لمدة عامين
جديد
TAV9000F/73
تينا
كل الإحساس. كل الروح. أطلق العنان لقوة الموسيقى اللي بتحبها مع مشغّل أسطوانات Bluetooth® المتكامل اللي بيشغّل الأسطوانات ويبث الموسيقى ويلتقط محطات الراديو كمان. هتستمتع بتصميم كلاسيكي يخطف الأنظار—وسماعات مدمجة مذهلة لصوت استريو هائل.
تصميم كلاسيكي، وصوت عصري
قدرة قصوى 240 W (قدرة فعلية 120 واط)
مشغّل أسطوانات بسرعتين
راديو FM، وBluetooth® 5.4
يحيي التصميم الجريء المستوحى من منتصف القرن تصاميم راديو Philips الأسطورية من ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي، بينما يبقيك الصوت الغني والقوي حاضرًا في اللحظة الراهنة. وتنسجم التفاصيل الكلاسيكية، مثل الهيكل الخشبي وشبكة مكبر الصوت المقعّرة، بشكل مثالي مع وسائل الراحة العصرية، مثل Bluetooth® وتطبيقنا المصاحب العملي.
استمتع بصوت غني ودافئ يهز الوجدان بقوة تصل إلى 240 W بحد أقصى (120 واط RMS) عند البث أو الاستمتاع بالراديو، وبقوة تصل إلى 120 واط بحد أقصى (60 W RMS) عند تشغيل الأسطوانات. تتكامل وحدتا تشغيل كبيرتان ومكبرا صوت عالي التردد مع مضخم جهير ومنفذ انعكاس الجهير لملء الأجواء بنغمات عالية متألقة، ونغمات متوسطة معبّرة، ونغمات منخفضة قوية ومنضبطة.
يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm على الطبق المصنوع من الألومنيوم المصبوب، كما يمكن إزالة غطاء الغبار إذا كنت تفضّل The Tina من دونه. يضمن ذراع الالتقاط المصنوع من الألومنيوم والمزوّد بثقل موازن، إلى جانب آلية مقاومة الاهتزاز، أن تتبع إبرة Audio-Technica القابلة للاستبدال الأخاديد بدقة مثالية: عند أعلى مستويات الصوت، ستشتعل الحفلة، لكن أسطواناتك لن تهتز.
المراجعات
علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وعلامة كلمة Auracast™ وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.