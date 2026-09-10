مشغل أسطوانات بسرعة مزدوجة يعمل بالسير. مصمم لتحمّل القوة

يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm على الطبق المصنوع من الألومنيوم المصبوب، كما يمكن إزالة غطاء الغبار إذا كنت تفضّل The Tina من دونه. يضمن ذراع الالتقاط المصنوع من الألومنيوم والمزوّد بثقل موازن، إلى جانب آلية مقاومة الاهتزاز، أن تتبع إبرة Audio-Technica القابلة للاستبدال الأخاديد بدقة مثالية: عند أعلى مستويات الصوت، ستشتعل الحفلة، لكن أسطواناتك لن تهتز.